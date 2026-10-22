Капсула времени за 3 миллиона долларов: в США продают уникальный Lamborghini Reventon почти без пробега

Как сообщает аукционная площадка Joopiter, этот открытый суперкар сначала доставили первому владельцу в Сингапур. Большую часть своей жизни машина провела в бережном хранении, а сейчас ждет нового хозяина в солнечном Майами. Об этом пишет topgir.com.ua.

Автомобиль сохранился в первозданном виде, ведь на нем по-прежнему стоят заводские шины и оригинальный приводной ремень 2009 года. Компьютерная диагностика подтвердила невероятный факт: 95% времени работы двигателя его обороты даже не превышали отметку в 1400 оборотов в минуту.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Перед тем, как выставить лот на торги, специалисты установили новый аккумулятор и тщательно промыли всю топливную систему. Тем не менее, эксперты предупреждают, что для полноценной и безопасной езды будущему владельцу придется провести дополнительное техническое обслуживание.

Дизайн истребителя и мощный V12

Компания Lamborghini представила открытую версию Reventon в 2009 году, ограничив тираж всего 15 экземпляров. Тогда базовая стоимость этого шедевра составила около 2,1 миллионов долларов.

Технической базой для модели послужил проверенный временем Murcielago. Под капотом родстера скрывается атмосферный 6,5-литровый двигатель V12, который выдает солидную 661 лошадиную силу и работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой e-gear.

Облик суперкара создавали с оглядкой на боевые самолеты, в частности, на американский истребитель F-22. Рубленые грани и агрессивные угловые поверхности кузова стали фирменным стилем бренда и перекочевали на массовую модель Aventador.

Рынок эксклюзивных авто набирает обороты

Напомним, ранее мы писали, что коллекционные автомобили все чаще становятся выгодной инвестицией. К примеру, недавно на торги выставили уникальный суперкар MCA Centenaire с двигателем от Lamborghini Countach, который оценили в 1,4 миллиона долларов.

Также настоящий бум переживает рынок рестомодов. Современная версия легендарной раллийной Lancia от компании Kimera Automobili за несколько лет подорожала вдвое, и сейчас за нее просят более миллиона долларов.