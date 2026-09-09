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"Капсула времени" за 8850 долларов США: в Киеве нашли идеальную Skoda Octavia Tour 2008 года

В киевском авторынке появилась настоящая находка – Skoda Octavia Tour 2008 года выпуска, которая за 18 лет проехала всего 30 тысяч километров. За идеально сохранившийся лифтбек владелец просит немалые деньги, что заставляет задуматься над целесообразностью такой покупки.
Купить Skoda Octavia Tour 2008 с малым пробегом в Киеве: цена и фото

ФОТО: AutoRIA|

Skoda Octavia Tour 2008 года

Сергей Матусяк
logo9 сентября, 20:39
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Как пишет издание ТопЖир, на маркетплейсе AUTO.RIA появилось объявление о продаже рестайлинговой Skoda Octavia Tour первого поколения. Продавец уверяет, что пробег в 30 тысяч километров абсолютно оригинален, а кузов сохранил заводскую покраску и никогда не бывал в ДТП.

За эту "капсулу времени" просят 8850 долларов, что в эквиваленте составляет около 397 тысяч гривен. Для украинского авторынка это серьезная сумма. С одной стороны, вы получаете практически новое авто с огромным ресурсом надежности. С другой– за эти деньги на вторичном рынке можно найти гораздо более свежие модели, хотя и с большим пробегом.

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Под капотом этой Octavia стоит проверенный временем атмосферный бензиновый двигатель объемом 1.6 литра на 102 лошадиные силы. Работает он в паре с классической 5-ступенчатой механикой. Динамика здесь не впечатляет– 11,8 секунд до сотни, но главный козырь этой модели заключается в феноменальной простоте, дешевизне обслуживания и огромном багажнике.

В последнее время украинцы все чаще пытаются продать подержанные авто с минимальным пробегом по премиальному прайсу. Например, недавно мы рассказывали, как в Днепре продают 37-летний ВАЗ-2106 за 7500 долларов. А в столице ищут покупателя на Mercedes-Benz CL 63 AMG с пробегом всего 5 тысяч км. Итак, рынок "капсул времени" в Украине живет своей жизнью, и на каждую такую машину рано или поздно находится свой ценитель.

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