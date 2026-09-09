"Капсула времени" за 8850 долларов США: в Киеве нашли идеальную Skoda Octavia Tour 2008 года

Как пишет издание ТопЖир, на маркетплейсе AUTO.RIA появилось объявление о продаже рестайлинговой Skoda Octavia Tour первого поколения. Продавец уверяет, что пробег в 30 тысяч километров абсолютно оригинален, а кузов сохранил заводскую покраску и никогда не бывал в ДТП.

За эту "капсулу времени" просят 8850 долларов, что в эквиваленте составляет около 397 тысяч гривен. Для украинского авторынка это серьезная сумма. С одной стороны, вы получаете практически новое авто с огромным ресурсом надежности. С другой– за эти деньги на вторичном рынке можно найти гораздо более свежие модели, хотя и с большим пробегом.

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Под капотом этой Octavia стоит проверенный временем атмосферный бензиновый двигатель объемом 1.6 литра на 102 лошадиные силы. Работает он в паре с классической 5-ступенчатой механикой. Динамика здесь не впечатляет– 11,8 секунд до сотни, но главный козырь этой модели заключается в феноменальной простоте, дешевизне обслуживания и огромном багажнике.

В последнее время украинцы все чаще пытаются продать подержанные авто с минимальным пробегом по премиальному прайсу. Например, недавно мы рассказывали, как в Днепре продают 37-летний ВАЗ-2106 за 7500 долларов. А в столице ищут покупателя на Mercedes-Benz CL 63 AMG с пробегом всего 5 тысяч км. Итак, рынок "капсул времени" в Украине живет своей жизнью, и на каждую такую машину рано или поздно находится свой ценитель.