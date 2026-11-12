В Киеве нашли идеальный ЗАЗ-968М с пробегом 189 километров: цена доступна

Как сообщает издание TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, этот экземпляр все время хранился в теплом и сухом гараже. Продавец уверяет, что машина не нуждается в каких-либо вложениях, а для реальных покупателей готов предоставить детальный видеообзор или даже рассмотреть варианты обмена.

Под капотом этой находки установлен классический бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, выдающий 45 лошадиных сил. Работает этот агрегат в паре с традиционной механической коробкой передач, являющейся стандартом для этой модели.



Фото: AUTO.RIA

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Загадка с пробегом и особенная версия

Интересный нюанс касается цифр на одометре. Хотя в самом тексте объявления владелец указывает пробег всего в 189 километров, в стандартном поле характеристик на сайте отображается 1 тысяча километров, при этом никаких документальных подтверждений заявленного километража пока нет.

По имеющейся информации этот конкретный Запорожец изначально предназначался для водителей с инвалидностью. Запорожский автозавод выпускал несколько подобных модификаций, адаптированных под управление одной ногой или руками, однако точный заводской индекс этого киевского авто остается неизвестным.

Стоит отметить, что ЗАЗ-968М выпускали с конца 1979-го по лето 1994 года, а от предшественников он отличался характерными боковыми решетками вместо привычных воздухозаборников. Символично, что именно в 1989 году, когда с конвейера сошел этот экземпляр, завод отпраздновал выпуск своего трехмиллионного автомобиля.



Фото: AUTO.RIA

Другие капсулы времени на рынке

Напомним, ранее мы писали о других интересных ретро-находках, периодически появляющихся в Украине. Например, в Николаеве выставили на продажу идеальный ЗАЗ Sens в заводской краске за 3999 долларов, а в Киеве нашли почти новый ЗАЗ Lanos 2013 за 263 тысячи гривен.

Для любителей советской классики выбор также есть: в Запорожье продают коллекционный ВАЗ-2106 за впечатляющие 20 тысяч долларов. А во Львове ищет нового владельца 40-летняя ГАЗ-24 Волга с мизерным пробегом, которую оценили в 11,5 тысячи долларов.