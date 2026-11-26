Как сообщает аукционный дом RM Sotheby's, этот черный красавец является одним из 157 выпущенных автомобилей в спецификации Periscopio. История именно этого шасси оказалась довольно запутанной, ведь сначала машину заказали для клиента из Ливана.

Однако судьба распорядилась иначе, и новый суперкар отправили в Японию. Там он почти сорок лет переходил из одной частной коллекции в другую и украшал залы местных музеев, пока не переехал в США.



Фото: RM Sotheby's

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Заводское состояние и безумная динамика

Кузов и роскошный салон автомобиля выполнены в глубоком оттенке Nero. Эксперты из классических авто подтверждают, что такое сочетание цветов полностью соответствует оригинальной заводской спецификации Lamborghini, изрядно поднимающей коллекционную ценность лота.

Под капотом итальянской легенды скрывается классический 4,0-литровый двигатель V12, издающий солидные 370 лошадиных сил. Даже по современным меркам динамика поражает, ведь заявленная максимальная скорость этого монстра достигает 309 километров в час.



Фото: RM Sotheby's

Организаторы торгов установили предварительную оценку в диапазоне от 1 до 1,5 миллионов долларов. "Верхний предел стоимости на 50 процентов превышает нижний, но финальный прайс традиционно определит азарт покупателей во время торгов",– отмечают представители аукциона.

Осенний бум на эксклюзивные авто

Напомним, ранее мы писали, что эта осень оказалась очень щедрой на распродажу редких коллекционных машин. В частности, с молотка пустили уникальный гиперкар Galpin GTR1 мощностью более тысячи лошадиных сил, который построили на базе легендарного Ford GT.

Как уже сообщалось на нашем сайте, коллекционеры также активно охотятся на немецкую классику. Недавно на торги выставили роскошный 91-летний кабриолет Mercedes-Benz 500 /540 K, за который планируют выручить фантастические 4,5 миллиона долларов.