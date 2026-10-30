Карбоновый монстр за 200 тысяч долларов: Abt выжал 709 сил из нового Audi RS5

Немецкие мастера решили сделать ставку именно на практичный кузов, открыто называя универсал Avant самой яркой звездой этой линейки. Заказы на новинку уже открыты, однако покупателям придется изрядно потратиться еще до того, как они приобретут базовый автомобиль.

Гибридная мощность на 709 сил

Отправной точкой для проекта стал заводской гибрид-плагин Audi RS5, где 2,9-литровый V6 с двумя турбинами работает в паре с электромотором. Благодаря фирменному программному обеспечению Power S от ABT Sportsline отдачу одного бензинового двигателя подняли до 583 лошадок.

Суммарная мощность системы теперь достигает 709 сил, что официально подтвердили представители тюнинг-ателье. Крутящий момент также существенно вырос: комбинированный показатель вместе с электрической прибавкой составляет значительные 904 Нм крутящего момента. Точного времени разгона до сотни тюнеры пока не раскрывают. Однако дополнительная тяга гарантированно сбросит несколько десятых секунд со стандартного показателя, даже несмотря на то, что гибридная батарея держит вес машины далеко по отметке в две тонны. Максимальная скорость остается на заводском уровне– около 285 км/ч с пакетом опций от Audi.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Карбоновый дизайн и цена эксклюзива

Зрительно RS5-R сразу заявляет о своем характере. Пакет доработок включает передний спойлер с лезвиями, вентилируемые крылья, фирменные накладки на зеркала и массивные боковые юбки, доступные в глянцевом или матовом карбоне. Интересно, что версия Avant получила уникальное заднее антикрыло с аэродинамическими элементами, которого нет у седана. Это лишь подтверждает слова разработчиков о том, что именно практичный кузов выглядит более агрессивно.

Сам пакет переоборудования от ABT стартует с 62 тысяч евро для седана и 65 тысяч евро для универсала. Если же клиент захочет особое убранство Carbon Camouflage, придется набросить еще 3 тысячи евро сверху.

Монтаж, покраска и обязательный немецкий техосмотр TUV потянут еще не менее 7 тысяч евро. В итоге, полностью готовый RS5-R в Германии, учитывая стоимость хорошо укомплектованного автомобиля-донора, легко пересечет отметку в 180 тысяч евро, что эквивалентно примерно 200 тысячам долларов.

Эксклюзивность подчеркивают и детали интерьера. В салоне появились бейджи и накладки на пороги с надписью "1 of 130", а также стильное украшение микрофиброй на консоли и каркасах сидений.

Планы на будущее и рыночный ажиотаж