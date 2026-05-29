Кастомный кабриолет Porsche Cayenne с "деревянным" кузовом продали всего за 11 тысяч долларов

Несмотря на наличие мощного мотора V8 и эксклюзивный статус, финальная стоимость лота оказалась на удивление низкой – всего 11 315 долларов США. Впрочем, если присмотреться к автомобилю ближе, такой ценник становится вполне оправданным, пишет Carscoops.

Как премиальный немецкий кроссовер потерял крышу

Этот проект создало известное калифорнийское ателье Newport Convertible Engineering, которое уже много лет специализируется на превращении обычных закрытых автомобилей в уникальные кабриолеты. За основу взяли стандартный кроссовер Porsche Cayenne S 2005 года выпуска.

Мастера срезали большую часть жесткой крыши, установили массивную центральную дугу безопасности и смонтировали сложный тканевый мягкий верх. В результате автомобиль получил чрезвычайно спорный силуэт, вызывающий странные ассоциации одновременно с Chrysler PT Cruiser и Nissan Murano CrossCabriolet. Градус абсурда повышает имитация деревянных панелей на боковинах и дверях багажника, которая выглядит чужеродно на спортивном немецком внедорожнике.

Немецкий V8 под капотом и куча технических нюансов

С технической стороны это обычный Cayenne S первой генерации. Под капотом установлен атмосферный 4,5-литровый двигатель, который выдает 340 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Мощность передается на все четыре колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Однако техническое состояние лота далек от идеала, а список дефектов способен отпугнуть многих покупателей:

Тканевая крыша имеет заметные разрывы и потертости;

Кожаная обивка салона сильно изношена;

На дверных ручках слезает лак, а на днище заметны следы коррозии;

На приборной панели горит индикатор неисправности подушек безопасности;

На холостом ходу из-под капота слышно отчетливое цоканье гидрокомпенсаторов.

Учитывая, что общий пробег авто составляет солидные 143 000 миль (около 230 000 км), будущий ремонт может быстро догнать или даже превысить стоимость самой машины.

Удачная спекуляция для продавца

Несмотря на ужасную эргономику задней стойки крыши, полное отсутствие практичности и кучу технических проблем, эта продажа стала настоящим триумфом для предыдущего владельца.

Как отмечают пользователи в комментариях к аукциону, еще месяц назад этот специфический Cayenne пытались продать на другой площадке всего за 4 800 долларов. Организаторам торгов на Cars&Bids удалось поднять цену более чем вдвое, что принесло продавцу отличную прибыль на ровном месте.