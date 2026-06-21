Самый длинный день года: почему водители грузовиков ему не рады

По данным исследования Европейской и Международной федераций транспортников (ETF и ITF), более 60% водителей грузовиков и 66% водителей автобусов и туристических автобусов регулярно управляют транспортными средствами в состоянии усталости. Это очень опасный показатель.

Как пишет ETF в своём официальном релизе, каждый третий водитель грузовика и каждый четвёртый водитель автобуса признались, что хотя бы раз засыпали за рулём. Многие респонденты также сообщили, что из-за производственного давления или отсутствия надлежащих условий не могли вовремя остановиться для отдыха.

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Это – системный характер

В федерации подчеркивают, что проблема действительно носит системный характер. Среди основных причин называют длительные рабочие смены, нерегулярный график, нехватку мест для отдыха и высокое давление со стороны работодателей и логистических цепочек.

Генеральный секретарь ETF Ливия Спера заявила, что для многих профессиональных водителей "каждый день — самый длинный день в году", а усталость фактически заложена в действующие условия труда. По её словам, это уже не только вопрос здоровья работников, а полноценный кризис безопасности дорожного движения.

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Между безопасностью и прожиточным минимумом

Тема этого года связывает усталость с безопасными тарифами – ключевым требованием кампании ETF и ITF. Безопасные тарифы гарантируют, что водители будут получать справедливую оплату за всё время работы, поэтому им не придётся выбирать между безопасностью и прожиточным минимумом.

"Когда водители получают справедливую оплату, им не приходится превышать скорость, пропускать отдых или рисковать своей жизнью, чтобы свести концы с концами. Правительства и заинтересованные стороны отрасли должны действовать сейчас, чтобы совместно установить и обеспечить соблюдение справедливых стандартов в сфере автомобильных перевозок, – заявил Стивен Коттон, генеральный секретарь Международной федерации транспортников ITF.

ETF призвала правительства стран ЕС, работодателей и контролирующие органы усилить контроль за соблюдением правил, касающихся режимов труда и отдыха водителей, а также обеспечить справедливую оплату труда и надлежащие условия работы.