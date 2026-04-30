Kia готова снизить цены на свои авто, чтобы остановить экспансию BYD в Европе

На европейском автомобильном рынке ситуация продолжает обостряться. Kia официально объявила об изменении стратегии: компания готова пожертвовать частью собственной прибыли, чтобы дать отпор китайским брендам. Пока BYD демонстрирует аномальные темпы роста, корейцы готовят "ценовую атаку", чтобы вернуть расположение европейских покупателей.
Продажи BYD в Европе выросли на 150%: ответ Kia и снижение цен

Европейская лиинка Kia скоро станет значительно доступнее

Данила Северенчук
30 апреля, 10:32
Как пишет Carscoops, статистика регистраций за март шокировала аналитиков: продажи BYD в Европе взлетели на невероятные 150%. Для сравнения, Kia за этот же период смогла лишь на скромные 6% роста. Такой колоссальный разрыв заставил руководство корейской марки признать, что конкуренция со стороны КНР развивается значительно быстрее, чем прогнозировалось.

Сегодня китайские электромобили в среднем на 25% дешевле корейских аналогов. План Kia заключается в срочном сокращении этого разрыва до 15-20% через агрессивные скидки и дополнительные стимулы для клиентов.

Бой за будущее: корейские средства против субсидий КНР

Генеральный директор Kia Хо-сунг Сонг заявил, что компания не боится временного снижения доходов. На последней финансовой конференции он подчеркнул, что бренд будет использовать накопленные резервы для борьбы с огнем с помощью огня – то есть демпингом в ответ на демпинг.

Корейцы делают ставку на то, что китайская “огневая мощь” скоро иссякнет. Правительство Китая уже намекает на отмену государственных субсидий для своих автопроизводителей из-за кризиса перепроизводства. Без этих вливаний китайским брендам, таким как Chery, Geely и Leapmotor, будет гораздо труднее поддерживать низкие ценники в Европе.

Трещины на домашнем фронте Китая

Пока китайские бренды агрессивно штурмуют европейские порты, внутри самого Китая дела идут не так гладко. В марте продажи автомобилей на новых источниках энергии в Поднебесной упали на 15,2%. Это свидетельствует о том, что китайские производители вынуждены бежать на внешние рынки не от хорошей жизни, а из-за стагнации дома.

Почему “ценовая война” так важна для Европы?

  • Фактически, сейчас идет борьба за раздел рынка и победитель захватит европейские дороги на десятилетия. Если Kia сможет выпустить новые бюджетные модели вроде EV3 и EV2 раньше, чем китайские производители заполнят нишу, корейский бренд может не только сохранить, но и приумножить свои продажи.
  • Однако, для Kia это задача не из простых – BYD тяжелый соперник, который играет против правил, даже игнорируя прямые приказы правительства Китая. Главное преимущество корейской марки над китайскими брендами – это наличие сети сервисов и склада запчастей в Европе, что также может положительно повлиять на выбор покупателей.
