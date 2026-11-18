Как сообщает издание Motor1, ссылаясь на внутренние бумаги комитета по занятости Kia, компания готовит масштабное обновление линейки. Документ, предназначенный исключительно для служебного пользования, подробно расписывает загрузку корейских заводов и годы дебюта ключевых новинок.

Более всего интригует следующее поколение семейного любимца Carnival под заводским индексом KA5. Согласно утечке, в 2029 году на конвейер завода в Кванмене станет его водородная версия, которая окажется первым серийным автомобилем бренда на топливных элементах.

В отчете отмечается, что инженеры "скорее всего, используют проверенные водородные технологии от материнской Hyundai Motor Group". Пока неизвестно, получится ли эта экзотическая модификация за пределы Южной Кореи, инфраструктура заправок в мире остается слабой.

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Концепт водородного авто Hyundai Nexo

Гибридный бестселлер и новые электрокары

Не забыли корейцы и о своем главном хите– кроссовер Sorento. Текущая генерация расходилась на домашнем рынке тиражами более 100 тысяч единиц в 2024 и 2025 годах, поэтому компания логично инвестирует в обновление гибридной версии, которую планируют запустить на заводе в Хвасоне в 2028 году.

Еще одной загадкой из документа стал среднеразмерный электрический внедорожник EV7. Его производство также запланировано на 2029 год, однако никаких технических характеристик, платформы или вариантов батарей профсоюз не раскрыл.

Меньше конкретики досталось рамному пикапу Tasman. В бумагах лишь вскользь упоминаются будущие улучшения модели и возможно появление полноценного внедорожника на его базе, но без точных дат или привязки к конкретному предприятию.

Следует понимать, что до официального заявления руководства Kia все эти термины и спецификации остаются на уровне слухов.