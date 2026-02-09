Kia и Hyundai тестирует радиомаячки для пешеходов и велосипедистов

Система помощи безопасности от UWB призвана выявлять препятствия вокруг автомобиля. Ультраширокополосное радио (UWB) сканирует пространство возле транспортных средств в реальном времени, в т.ч. в сложных дорожных ситуациях.

Как пишет eurotransport.de, Vision Pulse использует UWB-модули, установленные в автомобиле, которые непрерывно принимают радиосигналы.

Точное позиционирование вокруг транспортного средства

Если рядом есть другие транспортные средства, велосипеды или пешеходы с совместимыми модулями UWB вроде смартфонов, смарт-часов или трекеров, то система измеряет время прохождения сигнала и рассчитывает их точное положение на основе этого. Программное обеспечение обнаруживает потенциальную опасность столкновения и тогда появляются предупреждения.

Современные системы мониторинга слепых зон или окружающей среды обычно базируются на камерах, радарах или лидарах. Они или дорогие, или достигают предела при плохой видимости и сложных перекрестках.

Зато Vision Pulse полагается на высокую пропускную способность UWB в гигагерцовом диапазоне. Это позволяет находить объекты радиусом до 100 метров с отклонением около десяти сантиметров.

По словам производителя, система достигает точности обнаружения более 99 процентов – даже в темноте или в неблагоприятных погодных условиях. Время реакции составляет несколько миллисекунд, что позволяет почти мгновенно оценить риски.

Для городского трафика и уязвимых участников дорожного движения

Технология ориентирована на городской транспорт, где велосипедисты и пешеходы часто находятся вне поля зрения. С помощью специальных алгоритмов Vision Pulse также может предсказывать движения нескольких объектов одновременно – даже на высоких скоростях.

Примером может быть тестовый версия, когда для исследования взяли автобус детского сада. Дети получили маленькие значки UWB, которые крепятся к рюкзакам и сообщают о своем местонахождении транспортному средству.

Поэтому, когда автобус хотят припарковать зимой при плохом освещении, но рядом есть ребенок, которого водитель просто не видит, система все равно вмешается и подает предупредительный сигнал. Даже если ребенок стоит за другой машиной, система его распознает.

Возможное внетранспортное использование

Kia и Hyundai видят дальнейшие возможности применения Vision Pulse вне классических систем помощи водителю.

В промышленных условиях, таких как склады или производственные объекты, эта технология может помочь избежать столкновений между транспортными средствами и работниками. Его также можно использовать в сфере помощи при стихийных бедствиях, например, для обнаружения людей под завалами.

Испытания в промышленности и логистике

Vision Pulse сейчас тестируется в реальных условиях центра переоборудования PBV компании Kia в Хвасоне (Южная Корея), где с 2025 года проводятся исследования о том, как можно предотвратить столкновения между погрузчиками и работниками.

Дальнейшие испытания планируются в порту Пусан для оценки предотвращения столкновений в условиях терминала.