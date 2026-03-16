Kia отзывает новые Kia Telluride и Kia K4 из-за проблемы с ремнями безопасности

Из-за этого дилерам временно запрещено передавать автомобили клиентам, пока они не пройдут проверку, сообщает Carscoops. Неисправность связана с креплением ремня безопасности центрального сиденья. В случае с седаном Kia K4 проблема может возникать с пряжкой центрального сиденья заднего ряда. В кроссовере Kia Telluride она касается центрального сиденья третьего ряда. В целом отзыв охватывает 14 870 автомобилей, из которых 13 499 – это Telluride.

Читайте также: Набор мебели для Kia PV5 превращает фургон в кемпер

Как обнаружили проблему

О проблеме сообщило National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). По информации регулятора, производитель впервые узнал о потенциальном дефекте в феврале. Его обнаружили на заводе Kia в штате Georgia во время проверки автомобилей, где заметили проблему с застежкой ремня безопасности центрального сиденья третьего ряда. После этого производственная площадка сообщила подразделение безопасности компании в Северной Америке, что некоторые узлы могли быть неправильно собраны поставщиком Samsong Mexico.

Почему отозвали сразу две модели

Аналогичные пряжки от того же поставщика использовались и в седане Kia K4 2026 года. Именно поэтому компания решила отозвать обе модели одновременно, чтобы предотвратить возможные риски. В то же время производитель сообщил, что никаких аварий или травм, связанных с этой проблемой, пока не зафиксировано.

Как будут исправлять дефект

Чтобы устранить проблему, дилерские центры проверят узел пряжки ремня безопасности. При необходимости техники заменят его. Процедура включает разбор механизма пряжки, проверку правильного крепления пружинного фиксатора и замену узла, если он установлен неправильно.

Также интересно: Kia отказывается от плагин-гибридного Niro: в чем причина такого решения

Продажи временно приостановили

Пока автомобили не пройдут проверку, их продажа запрещена автопроизводителем. Особенно чувствительной эта ситуация является для Kia Telluride, ведь новое поколение кроссовера только недавно начало поступать в дилерские центры. По данным продаж, прошлом месяце реализация Telluride выросла на 37,5% и достигла 13 198 автомобилей. Впрочем, проблему считают временной. Если проверка подтвердит, что пряжка ремня безопасности установлена правильно, дилер сможет сразу передать автомобиль клиенту.