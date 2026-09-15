Kia показала большой электрофургон PV7: до 1,2 тонн груза и 460 километров хода

О новом Kia PV7 сообщает Autocar, который ознакомился с новинкой. Модель построена на той же архитектуре, что и меньший PV5, но имеет более длинный кузов и большие возможности для перевозки людей и грузов.

До 460 км на одном заряде

Самой интересной для коммерческих перевозок станет версия PV7 Long Range Cargo. Она получит батарею емкостью 96,2 кВтч и будет иметь заявленный запас хода до 460 км.

Базовый PV7 будет иметь аккумулятор на 71,5 кВтч, но его запас хода пока не раскрывают. Kia планирует также полноприводную модификацию, которая появится после старта продаж.

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Для сравнения, нынешний PV5 в дальнейшей версии имеет батарею на 71,2 кВтч и заявлен запас хода до 400 км. Ранее Auto24 рассказывал о европейских версиях Kia PV5 и их характеристиках, а затем модель даже получила титул лучшего фургона 2026 года.

Фургон на 1,2 тонны или 11 человек

Kia PV7 будет предлагаться в грузовой и пассажирской версиях. В долгобазном исполнении пассажирский вариант сможет перевозить до 11 человек.

Впрочем, 11-местная конфигурация, по данным Autocar, поначалу может быть доступна только на корейском рынке. Для других стран Kia предложит семи- и девятиместные версии.

Грузовой PV7 сможет перевозить до 1200 кг и вмещать три стандартных европоддона. Таким образом, по своим возможностям корейская новинка уже выходит в сегмент более крупных электрических фургонов.

268 лошадиных сил и 420 Нм

На старте Kia PV7 получит один электродвигатель, установленный на передней оси. Его мощность составляет 268 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 310 фунт-футов, то есть примерно 420 Нм.

Полноприводная версия с двумя электромоторами появится позже. Других подробностей о ее характеристиках Kia пока не раскрыла.

По концепции PV7 близок к младшему PV5, но его кузов заметно больше. Kia фактически создает целое семейство электрических коммерческих автомобилей, в котором каждая модель должна закрывать свою часть рынка.

Зарядка через 20 минут

Одним из главных преимуществ PV7 станет скорость подзарядки. Kia заявляет, что батарею можно будет пополнить с 10 до 80% примерно за 20 минут при использовании зарядной станции мощностью 350 кВт.

Фургон также будет иметь функцию Vehicle-to-Load. Она позволит использовать аккумулятор в качестве источника электроэнергии для внешнего оборудования, например, электроинструментов.

Для коммерческого автомобиля это может быть особенно полезно. Фактически фургон сможет работать не только как транспорт, но и мобильный источник питания на строительной площадке или во время выездных работ.

Внутри почти как PV5

Салон PV7 выполнен в стиле меньшего PV5. Перед водителем установлена цифровая приборная панель, а центральное место на передней панели занимает 14,6-дюймовый сенсорный экран.

Мультимедийная система работает в новой операционной системе Pleos. Она поддерживает интеграцию искусственного интеллекта и установку посторонних приложений.

Такой подход соответствует концепции Kia Platform Beyond Vehicle или PBV. Автопроизводитель пытается произвести электрический фургон не просто транспортом, а универсальной платформой для разных бизнес-задач.

Ранее Auto24 уже показывал, как Kia предлагает превратить PV5 в кемпер. Такая модульность должна стать одной из ключевых особенностей всего семейства PV.

Сколько обойдется Kia PV7

Официальной цены на PV7 пока нет. Kia лишь намекает, что новинка будет агрессивно позиционироваться по отношению к конкурентам, ориентируясь на ценовую политику PV5.

Для понимания масштаба конкуренции Autocar приводит цену Ford E-Transit Custom в Великобритании. Фургон там стартует от 43630 фунтов стерлингов без НДС. По курсу около 1,349 доллара за фунт это примерно 58,8 тысяч долларов, или около 2,63 миллиона гривен по курсу около 60,19 гривны за фунт.

Ожидается, что Kia PV7 выйдет на рынок в 2027 году. Таким образом, корейский производитель постепенно строит целую линейку электрических фургонов, где PV5 отвечает за более компактный сегмент, PV7 будет соревноваться с Ford E-Transit Custom, а еще больший PV9 должен появиться позже.