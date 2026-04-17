Kia Seltos выходит на рынок Европы: чем он лучше VW T-Roc

Модель, уже ставшая вторым мировым бестселлером бренда, должна потеснить лидера сегмента – Volkswagen T-Roc, отмечает Carscoops. Внешность нового Seltos получила черты электрических EV3 и EV5, что делает его визуально современнее актуального Sportage.

Интересно, что при общей длине кузова 4,4 метра, колесная база кроссовера составляет 2,69 метра – это на 10 мм больше, чем у более дорогого Sportage. Такая компоновка позволила создать один из самых просторных салонов в своем классе.

Интерьер автомобиля выполнен в цифровом стиле: на передней панели размещены два 12,3-дюймовые дисплеи, которые дополнены отдельным 5,3-дюймовым экраном для управления климат-контролем. Для поклонников активного отдыха производитель подготовил специальную комплектацию X-Line с усиленной защитой кузова, а для любителей динамики – версию GT-Line.

Гибридные технологии

Европейская линейка силовых агрегатов сосредоточена на эффективности. Основным станет 1,6-литровый турбодвигатель, который в переднеприводном гибридном исполнении выдает 152 лошадиные силы. Топовый вариант с полным приводом оснащен дополнительным электродвигателем на задней оси, что увеличивает суммарную мощность до 176 лошадиных сил. Обе версии работают в паре с трансмиссией с двойным сцеплением (DCT).

Seltos стал первым классическим гибридом бренда, который получил функцию V2L. Она позволяет владельцам питать внешние электрические устройства непосредственно от батареи кроссовера и ранее была доступна исключительно в плагин-гибридных моделях бренда. Кроме гибридов, в континентальной Европе также будет доступна классическая турбобензиновая версия с двигателем объемом 1.6 литра на 178 лошадиных сил с возможностью выбора механической коробки передач.

Когда ждать в автосалонах?

Первые поставки бензиновых модификаций в Европе начнутся осенью 2026 года. Гибридные версии, на которые компания делает основную ставку, поступят к дилерам в четвертом квартале. Вероятно, вскоре новинка дебютирует и в Украине. Ожидается, что Seltos сможет быстро отобрать долю рынка у традиционных лидеров класса B-SUV, благодаря сочетанию стильного дизайна и инновационных опций питания внешних устройств.