Kia Sportage 2028 года стал похож на Telluride: шпионские фото

Как пишет Carscoops, Kia продолжает подготовку нового поколения Sportage, которое должно существенно изменить облик популярного кроссовера. В ходе последних испытаний прототип впервые сфотографировали без массивного камуфляжа, что позволило рассмотреть основные элементы серийного кузова.

Sportage остается одной из самых важных моделей Kia на американском рынке. В августе 2026 года дилеры марки продали 18 723 автомобиля этой модели, установив новый месячный рекорд. Поэтому от обновленного кроссовера ожидают заметных изменений по сравнению с текущим поколением.

Сразу бросается в глаза новая форма кузова. Вместо плавных линий актуального Sportage будущая модель получит более вертикальные поверхности и более квадратные пропорции. По характеру дизайн напоминает новый Kia Telluride, хотя в оформлении кузова можно заметить и черты Range Rover Sport.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Главные изменения в дизайне

Передняя часть Sportage станет более вертикальной. Широкая решетка радиатора расположена между вертикальными блоками фар, формирующими характерную световую подпись автомобиля. Ниже расположен округлый бампер с прямоугольным центральным воздухозаборником. В его центре заметен отдельный блок сенсоров, вероятно связанный с системами помощи водителю.

По бокам кузов стал более плоским. Выраженные пороги и относительно ровная линия кузова создают более массивный профиль, тогда как наклонная крыша и изогнутое лобовое стекло сохраняют кроссоверу динамический силуэт. Прототип также получил двухцветные колесные диски.

Сзади новый Sportage имеет почти вертикальную дверь багажника и большой верхний спойлер. Боковое заднее стекло при этом выглядит относительно компактным, что подчеркивает более квадратную форму кузова. Задние фонари имеют вертикальную компоновку и разделенную графику. Еще одним заметным изменением станет расположение номерного знака: его перенесли из дверей багажника на задний бампер.

В салоне ожидается новая мультимедийная система

Интерьер прототипа шпионские фотографы пока не показали. В то же время предварительная информация указывает на использование новой мультимедийной платформы Pleos Connect. Эта система может использовать дисплеи разных размеров– 12,9, 14,6 или 17 дюймов в зависимости от комплектации. Окончательная конфигурация экранов для Sportage пока не раскрыта.

Гибрид Sportage может получить 242 лошадиных сил

Технические характеристики нового Kia Sportage официально не раскрыты полностью. Ориентиром для будущего силового агрегата может стать обновленный Hyundai Tucson, который будет использовать 1,6-литровый турбодвигатель в составе гибридной установки.

Для Tucson заявлена суммарная мощность 244 лошадиных сил и максимальный крутящий момент в 380 Нм. Такая силовая установка позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 8,5 секунды. Ожидается, что гибридная технология перейдет и на новый Sportage, причем ее могут дополнительно доработать.

Для сравнения, актуальный Sportage Hybrid имеет 235 лошадиных сил. При этом Kia пока не раскрыла полный список силовых агрегатов нового Sportage, поэтому характеристики 242-сильной гибридной версии следует воспринимать как ожидаемые, а не окончательно подтвержденные для серийной модели.

Когда дебютирует новый Kia Sportage