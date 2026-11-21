Благодаря новым характеристикам и расширенным возможностям питания внешних приборов, эта коммерческая модель становится серьезным игроком в сегменте городской логистики с начальной ценой от 32 345 евро без учета налогов.

Как сообщает профильное издание Eurotransport.de, обновление коммерческой линейки принесло модели не только технические улучшения, но и расширенные комплектации. Теперь легкий грузовик стандартно оснащается камерой заднего вида, а для версии Plus стало доступно опциональное бортовое зарядное устройство мощностью 22 кВт, что существенно ускоряет зарядку переменным током.

Компактность и грузоподъемность

Компактное шасси длиной менее пяти метров идеально подходит для тесных городских улиц, ведь его радиус поворота составляет всего 11 метров. Автомобиль базируется на архитектуре E-GMP.S и позволяет устанавливать разные надстройки: от обычных бортовых платформ до самосвалов и фургонов объемом до 8 кубических метров.

Максимальное полезная нагрузка базовая версия достигает 1005 килограммов. Если же выбрать дальнобойную модификацию с более тяжелой батареей, этот показатель немного снизится и составит до 900 килограммов в зависимости от выбранного оборудования.

Цены на шасси PV5 с кабиной 2027 уже озвучены в евро. Фото: Kia

Цены и старт продаж

Базовая версия Essential со стандартным аккумулятором обойдется европейским покупателям в 38490 евро, что составляет 32345 евро нетто. За более богатую комплектацию Plus придется выложить не менее 39 090 евро.

Дальнобойная версия доступна исключительно в исполнении Plus и стартует от 43 090 евро, то есть доплата за большую батарею составляет ровно 4000 евро. На коммерческое шасси действует фирменная семилетняя гарантия Kia или 150 тысяч километров пробега, а на самую батарею – восемь лет или 160 тысяч километров. Заказать новинку можно уже сейчас, а первые клиенты получат свои машины в феврале 2027 года.

Запас хода и скорость зарядки

Переднеприводная грузовик предлагается в двух вариантах мощности: 122 лошадиные силы для базовой батареи на 51,5 кВт-ч и 163 силы для топового аккумулятора емкостью 71,2 кВт-ч. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 135 км/ч для сохранения адекватного запаса хода.

По циклу WLTP базовая версия способна проехать до 297 км на одном заряде. Топовая модификация обеспечивает уже 416 км автономности, причем обе батареи можно пополнить от 10 до 80 процентов примерно за пол часа на мощной станции постоянного тока.

Отдельного внимания заслуживает комплектация Plus, которая превращает рабочую лошадку в мобильную электростанцию. Она имеет полноценную розетку на 230 вольт с функцией V2L, подготовку к системам V2X, а также такие приятные опции как подогрев сидений, руля и беспроводная зарядка для смартфона.