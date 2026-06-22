Киев закрыл дороги для большегрузных грузовиков из-за жары: кого касается этот запрет

«Киевавтодор» вводит в Киеве временные ограничения на движение грузового транспорта из-за жары. Запрет действует при температуре воздуха свыше +28 °C и касается автомобилей массой более 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Кстати что запрещено водителям автомобилей в жару

Кого касается запрет

Ограничения распространяются на тяжеловесный транспорт, который во время жары создает наибольшую нагрузку на дорожное покрытие.

Когда асфальт перегревается, он становится мягче и быстрее деформируется под весом тяжёлых машин.

Именно поэтому летом для грузовиков традиционно вводят температурные ограничения.

К легковым автомобилям, микроавтобусам и легким грузовикам эти правила не применяются. Речь идет именно о тяжелом коммерческом транспорте.

Какие грузы подпадают под исключение

Запрет не касается всех грузовиков без исключения. Движение разрешено транспорту, перевозящему опасные, скоропортящиеся, военные и гуманитарные грузы.

Также ограничения не распространяются на перевозку живых животных и птицы. Отдельное исключение предусмотрено для транспорта, задействованного в предотвращении или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

То есть ограничения не должны препятствовать критически важным перевозкам, но должны снизить нагрузку на дороги в самые жаркие часы.

Где водителям ждать снижения температуры

Водители грузовиков могут переждать жару на специальных стоянках вдоль дорог. На автодорогах устанавливают соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Ограничения не являются фиксированными на весь день. Их будут пересматривать в зависимости от фактической температуры воздуха. Если температура опустится ниже порогового значения, движение тяжелого транспорта может быть возобновлено.

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Такие правила будут действовать и в регионах

В остальных областях Украины аналогичные ограничения будут вводиться при температуре выше +28 °C.

Для перевозчиков это означает, что летнюю логистику придется планировать с учетом прогноза погоды. Наиболее удобными для движения тяжелых грузовиков остаются утренние, вечерние и ночные часы, когда температура ниже, а риск повреждения дорожного покрытия меньше.

Для дорожников такие ограничения — способ уменьшить разрушение асфальта летом. Ведь ремонт дорог после деформаций от перегруженного транспорта обходится значительно дороже, чем временное ограничение движения в жару.