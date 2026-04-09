Киеву подарили новый социальный транспорт, но для Кличко его мало

Транспорт передали немецкие партнеры при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии вместе с городами Лейпциг, Берлин и районом Шарлоттенбург.

Об этом рассказывает на своей ТГ-странице столичный градоначальник Виталий Кличко.

Читайте также Mercedes-Benz обновил Vito и Sprinter

Кому поможет новый транспорт

В столице более 1500 жителей нуждаются в регулярных перевозках, прежде всего это дети с инвалидностью. Многим из них транспорт нужен несколько раз в неделю – для поездок к врачам, на реабилитацию и обучение.

Виталий Кличко по этому поводу заявил, что даже с учетом нового поступления "этого ресурса недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности".

Что это за транспорт

Благодаря новым микроавтобусам Mercedes-Benz Sprinter, техническое описание которых часто звучало в лентах новостей Авто24, ежедневно смогут дополнительно перевозить 40–50 детей. Повторяться с характеристиками не будем.

Новенькие микроавтобусы с салоном вагонной компоновки адаптированы для перевозки людей как в креслах колесных, так в в обычных пассажирских. Фото: КГГА, Борис Корпусенко, ВК

Отметим лишь то, что салоны этих 156-сильных машин со стороны задних дверей укомплектованы откидными наклонными рампами, которыми человек в кресле колесном даже самостоятельно сможет заехать внутрь.

"Сегодня только в городском центре социального обслуживания более 1500 жителей города нуждаются в регулярных перевозках. Прежде всего это дети с инвалидностью. Для многих семей такие перевозки имеют системный характер. Ребенок может нуждаться в транспорте 3–4 раза в неделю для регулярного посещения врачей, реабилитации и обучения, - отметил городской голова Виталий Кличко.

Читайте также За несколько блоков сигарет таможенники изъяли Mercedes-Benz Sprinter

Спрос превышает возможности

Потребность в таком транспорте в Киеве остается высокой. Только за первые три месяца года социальные службы осуществили почти 10 тысяч поездок, однако даже этого недостаточно.

В городской власти отмечают: каждый такой автобус - это шанс для людей с инвалидностью получить необходимую помощь, проходить лечение и оставаться активными в обществе.