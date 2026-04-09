Укр
Ру

Киеву подарили новый социальный транспорт, но для Кличко его мало

Парк Киевского городского территориального центра социального обслуживания пополнили три специализированных микроавтобуса.
Новый социальный транспорт улучшит работу, но таких машин и дальше не будет хватать

ФОТО: Борис Корпусенко, ВК|

Пришли проверенные временем легендарные "Спринтеры" в специальном исполнении

Валентин Ожго
9 апреля, 11:20
0
0 мин

Транспорт передали немецкие партнеры при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии вместе с городами Лейпциг, Берлин и районом Шарлоттенбург.

Об этом рассказывает на своей ТГ-странице столичный градоначальник Виталий Кличко.

Кому поможет новый транспорт

В столице более 1500 жителей нуждаются в регулярных перевозках, прежде всего это дети с инвалидностью. Многим из них транспорт нужен несколько раз в неделю – для поездок к врачам, на реабилитацию и обучение.

Виталий Кличко по этому поводу заявил, что даже с учетом нового поступления "этого ресурса недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности".

Что это за транспорт

Благодаря новым микроавтобусам Mercedes-Benz Sprinter, техническое описание которых часто звучало в лентах новостей Авто24, ежедневно смогут дополнительно перевозить 40–50 детей. Повторяться с характеристиками не будем.

Новенькие микроавтобусы с салоном вагонной компоновки адаптированы для перевозки людей как в креслах колесных, так в в обычных пассажирских. Фото: КГГА, Борис Корпусенко, ВК

Отметим лишь то, что салоны этих 156-сильных машин со стороны задних дверей укомплектованы откидными наклонными рампами, которыми человек в кресле колесном даже самостоятельно сможет заехать внутрь.

"Сегодня только в городском центре социального обслуживания более 1500 жителей города нуждаются в регулярных перевозках. Прежде всего это дети с инвалидностью. Для многих семей такие перевозки имеют системный характер. Ребенок может нуждаться в транспорте 3–4 раза в неделю для регулярного посещения врачей, реабилитации и обучения, - отметил городской голова Виталий Кличко.

Спрос превышает возможности

Потребность в таком транспорте в Киеве остается высокой. Только за первые три месяца года социальные службы осуществили почти 10 тысяч поездок, однако даже этого недостаточно.

В городской власти отмечают: каждый такой автобус - это шанс для людей с инвалидностью получить необходимую помощь, проходить лечение и оставаться активными в обществе.

