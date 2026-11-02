Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1 в истории

Антонелли обеспечил себе титул на 19 этапе сезона в Мексике. Поул-позицию завоевал Льюис Хэмилтон, рядом с ним стартовали Джордж Рассел и Шарль Леклер. Антонелли расположился на четвертой позиции, а Макс Ферстаппен стартовал пятым. Первые четверо выбрали шины Soft, в то время как пилот Red Bull начал гонку на Medium.

Старт и напряженная борьба

На старте Леклер опередил Рассела, а Ферстаппен сразу поднялся на третье место.

Впоследствии монегаск вышел в лидеры после борьбы с напарником, чем воспользовался Макс, поднявшись на вторую позицию.

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Тем временем Рассел выбил из борьбы Исаака Аджара. Стюарды приняли эти эпизоды на рассмотрение и только на 13-м круге объявили решение: Леклер получил 5-секундный штраф, а Рассел – 10-секундный.

Особенностью трассы в Мехико есть ее расположение на высоте около 2200 метров над уровнем моря. Разреженный воздух влияет на работу силовых установок и аэродинамику болидов, а пилоты вынуждены бороться с перегревом и низким сцеплением с трассой.

На седьмом круге гонку покинули оба болида Aston Martin: Фернандо Алонсо заехал в боксы, а Лэнс Стролл остановился на трассе, что повлекло за собой появление режима Virtual Safety Car. Тем не менее, лидеры не стали досрочно заезжать на пит-стоп.

Плановые остановки ведущие пилоты отложили в 27-й круг. Первым из лидеров за новыми шинами отправился Оскар Пиастри. В следующем круге одновременно остановились Леклер и Ферстаппен. Макс оказался впереди благодаря штрафу монегаска, который должен был отбыть во время пит-стопа. Стратегия Red Bull позволила нидерландцу получить преимущество, а переход на мягкие шины Soft должен помочь ему удерживать высокий темп до финиша.

Антонелли в это время продолжал гонку без остановки. На 42-м круге он оставался единственным пилотом, еще не посетившим боксы. Плановый пит-стоп итальянец выполнил в конце 43-го круга. После смены шин он вернулся на трассу четвертым, примерно за 12 секунд позади Хэмилтона.

Аварии и рестарты

Однако вскоре ситуация изменилась. На трассе появился автомобиль безопасности после масштабной аварии Валтери Боттаса. Хэмилтон воспользовался возможностью заехать в боксы за новым комплектом Soft, но дирекция гонки вскоре остановила заезд красными флагами.

Это существенно изменило ход гонки: предварительные стратегические расчеты команд утратили актуальность. Перед рестартом дирекция зафиксировала порядок пилотов по результатам 43-го круга. Хэмилтон оказался впереди Антонелли, а Пиастри – перед Линбладом.

Рестарт с места снова принес борьбу. Хэмилтон опередил напарника и попытался атаковать Ферстаппена, но нидерландец удержал лидерство. Антонелли прошел Леклера и поднялся на третью позицию. Монегаск сразу оказался под давлением Ландо Норриса.

В глубине пелотона произошло столкновение Нико Хюлькенберга с Оливером Берманом. Пилот Haas завершил гонку, а гонщик Audi получил штраф.

На 58-м круге аварию потерпел Арвид Линблад. Пилот Racing Bulls демонстрировал хороший темп и занимал седьмое место, однако во время борьбы с Оскаром Пиастри допустил ошибку. Контакт между болидами привел к появлению на трассе автомобиля безопасности, собравшего пелотон.

Второй рестарт состоялся на 63-м круге. Хэмилтон снова хорошо среагировал на старте, но этого не хватило, чтобы опередить Ферстаппена. Среди лидеров других смен позиций не произошло.

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Мексики, Льюис Хэмилтон финишировал вторым, а Кими Антонелли замкнул тройку призеров.

Антонелли– новый чемпион!

Кими стал бы чемпионом и без подиума, но смог уверенно поставить красивый финальный аккорд в чемпионской борьбе.

Прошлым итальянским чемпионом Формулы-1 был еще Альберто Аскари, выигравший чемпионаты 1952 и 1953 годов. К слову, чемпионский кубок пилот Mercedes получит только после завершения сезона.

В то же время, сезон еще не завершен. В Кубке конструкторов команды продолжают борьбу за итоговые позиции, а в личном зачете продолжается соперничество за вице-чемпионство между Ферстаппеном, Хэмилтоном и Расселом. Следующий этап Формулы-1 состоится в Бразилии 8 ноября.