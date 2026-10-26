Кими Антонелли выиграл Гран-при США: обзор гонки Формулы-1 в Остине

Поул-позишн получил Андреа Кими Антонелли. За ним на стартовой решетке расположились пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Исаак Аджар, а также гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Старт гонки прошел без серьезных инцидентов. Антонелли сразу же начал увеличивать отрыв от Ферстаппена.

В первые круги также назначили штрафы: Джордж Рассел получил пять секунд за обгон за пределами трассы, а Оливер Берман был оштрафован на десять секунд за контакт.

Стратегии пит-стопов: Ферстаппен сделал ставку на Soft

Большинство пилотов начали гонку на шинах Soft, в то время как Антонелли выбрал Medium. На 13-м круге Ферстаппен первым среди лидеров заехал в боксы и перешел на новый комплект Soft.

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После пит-стопа нидерландец продемонстрировал высокий темп, что явилось ориентиром для других команд. Антонелли, напротив, продолжал придерживаться стратегии с одной остановкой. Аналогичное решение команда Mercedes приняла и по Расселу, перешедшему из Medium на Hard.

После остановки Ферстаппен на несколько кругов застрял позади напарника Исаака Аджара. Red Bull приказала пилотам поменяться позициями, однако командное решение было принято с опозданием.

На 25-м круге Антонелли тоже перешел на Hard. Red Bull выбрала для Аджара другую тактику, заменив Soft Hard. Пилот остался недоволен этим решением. Дополнительно, он потерял время из-за случайного включения неправильного режима работы силовой установки.

Проблемы с радиосвязью и возвращение Антонелли в лидеры

На 29-м круге Ферстаппен перестал слышать указания гоночного инженера. Подобные проблемы с радиосвязью возникали и на предыдущем этапе. На 32 круге пилот Red Bull заехал в боксы и перешел на Hard. После этого Антонелли снова возглавил гонку. Позади него расположились пилоты Ferrari, Ландо Норрис и гонщики Red Bull.

Ferrari атаковала в конце гонки

На 40-м круге Ferrari позвала Хэмилтона в боксы для смены шин на новый комплект Hard. До финиша оставалось 18 кругов. Впоследствии аналогичный пит-стоп был выполнен и для Леклера. Монегаск продемонстрировал высокий темп и на 46-м круге приблизился к группе Норриса и Ферстаппена, присоединившись к борьбе за подиум.

На 47-м круге Ферстаппен опередил Норриса, а затем пилот McLaren потерял еще одну позицию. Тем временем у Антонелли было преимущество более 16 секунд. К Норрису начал приближаться Хэмилтон. На 49-м круге Леклер обогнал Ферстаппена, а уже на 51-м Хэмилтон поднялся на четвертое место.

В тот же круг на трассе остановился Вальттери Боттас на Cadillac. Дирекция гонки объявила режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), однако, он не изменил итоговое распределение мест среди лидеров.

Результаты Гран-при США и борьба за титул

Андреа Кими Антонелли одержал победу в Остине. Вторым финишировал Шарль Леклер, а третьим стал Макс Ферстаппен. Льюис Хэмилтон завершил гонку четвертым.

Победа Антонелли не позволила ему досрочно обеспечить чемпионский титул, поскольку его математические конкуренты Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон набрали достаточное количество очков, чтобы борьба за чемпионство продолжалась. Следующий этап Формулы-1 пройдет в Мексике уже через неделю. Там может решиться чемпионская борьба.