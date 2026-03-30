Кими Антонелли выиграл Гран-при Японии-2026 и стал самым молодым пилотом, возглавившим чемпионат Формулы-1

Хотя Андреа Кими Антонелли выиграл квалификацию, старт гонки оказался для него провальным – итальянец опустился на 6 позицию уже на первом круге, отмечает Auto24. Ключевой эпизод произошел на середине дистанции, когда Оливер Берман попал в серьезную аварию с перегрузкой около 50G. Инцидент сразу вызвал появление Safety Car, и именно этот момент стал решающим.

Пелотон сжался и открылось “идеальное” окно для пит-стопов. В обычном гоночном режиме потеря времени на пит-лейне составляет 20 секунд, но под Safety Car эта потеря сокращается почти вдвое. И это тот самый нюанс, который существенно изменил стратегию команд.

Решение, которое принесло победу

Стратеги Mercedes среагировали мгновенно. Они завели Андреа Кими Антонелли в боксы именно в идеальный момент без потери позиций. В результате гонщик получил ключевое преимущество – свежую резину и возможность удержать утраченное в начале гонки лидерство. После возобновления гонки Антонелли уже не отпустил ситуацию. Он контролировал темп, не давал соперникам шансов на атаку и довел гонку до победы.

Зато для Джорджа Расселла эта гонка стала примером того, как можно проиграть без ошибок за рулем. Он не заехал в боксы во время появления автомобиля безопасности на трассе и в результате потерял позиции после волны пит-стопов. Это классическая ситуация в Формуле-1 – одно неправильное решение в моменте может изменить ход всей гонки.

Подиум и результаты гонки

В итоге Андреа Кими Антонелли принес победу для Mercedes, опередив Оскара Пиастри из McLaren и Шарля Леклера из Ferrari. В топ-10 также финишировали Джордж Расселл, Ландо Норрис, Льюис Хэмилтон, Пьер Гасли, Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон и Эстебан Окон. Следующий Гран-при Формулы-1 состоится 3 мая в Майами, поскольку этапы чемпионата в Бахрейне и Саудовской Аравии были отменены из-за боевых действий на Ближнем Востоке.