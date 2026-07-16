Китай экспортировал рекордное количество грузовиков: борьба за мировой рынок обостряется

О новом рекорде со ссылкой на данные Ассоциации производителей автомобилей Китая сообщает специализированный ресурс 40ton.net. Экспорт продолжает стремительно расти

По данным экспертов Bitauto, экспорт грузовой техники из КНР переживает настоящий бум. Крупные международные контракты FAW Jiefang, Sany и других производителей все чаще привлекают внимание, ведь китайские компании активно наращивают свое присутствие на мировом рынке.

Экспорт возглавляют девять производителей

В целом в формировании экспортных поставок участвуют девять основных производителей: FAW Jiefang, Dongfeng Commercial Vehicle, Dongfeng Huashen, Sany Heavy Truck, XCMG, Sinotruk, Foton Motor, BYD и JAC Motors.

В статистику входят грузовики всех классов– от легких городских моделей до магистральных тягачей и специализированной техники. По приблизительным оценкам, более 200 тысяч экспортируемых автомобилей приходится именно на тяжелый сегмент, что составляет более трети всех поставок.

За три года экспорт вырос почти на 80%

Показатель в 578 тысяч грузовиков стал рекордным для китайской отрасли. Для сравнения: в первом полугодии 2025 года экспорт составил 459 тысяч единиц, а в 2023–2024 годах держался на уровне 320–––350 тысяч автомобилей.

Таким образом, всего за три года объемы экспорта новых китайских грузовиков увеличились примерно на 80%.

Поставки охватили почти 140 стран

Китайские грузовики в настоящее время экспортируются примерно в 140 стран мира. Крупнейшими рынками остаются Россия, Казахстан и Узбекистан, а также ряд стран Африки, в частности Танзания, Малави, Зимбабве, Алжир и Египет.

Среди важных направлений экспорта также страны Юго-Восточной Азии –, Вьетнам, Филиппины, Таиланд и Индонезия, государства Аравийского полуострова – Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, а также крупные рынки Латинской Америки, прежде всего Мексика и Бразилия.

Внутренний рынок замедляется

В самой КНР признают, что экспорт становится одним из главных двигателей развития отрасли. Внутренний рынок грузовиков в первом полугодии 2026 года вырос лишь на 1,5%.

Несмотря на это, китайский рынок остается крупнейшим в мире: только за первые шесть месяцев года в стране было продано 1,441 млн грузовиков всех классов.