Китай может ввести запрет на гигантские экраны и сенсоры в авто

Как сообщает Carscoops со ссылкой на Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), власти готовят тотальный запрет на использование гибких и складных дисплеев в транспортных средствах. Хотя серийных машин с такими технологиями на местном рынке нет, компания BOE уже демонстрировала подобные изогнутые экраны в начале этого года.

Согласно новому документу, большие информационно развлекательные комплексы и проекционные дисплеи должны будут проходить обязательные проверки на безопасность для водителя. Регуляторы будут проверять их надежность в экстремальных условиях и во время аварий. Если экран сочтут слишком отвлекающим, его просто не допустят к продаже.

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Под прицел инспекторов попали и другие популярные фишки современных электрокаров. К примеру, в Поднебесной планируют запретить использование сидений с режимом невесомости во время движения. Обычно такие кресла сильно откидываются назад и имеют массивные подставки для ног, что создает серьезные риски для пассажиров при ДТП.

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Кроме того, власти хотят положить конец использованию голосовых команд для критически важных функций. Открывать дверь, капот или включать фары придется исключительно физическими переключателями. Кстати, ранее китайские ведомства уже объявили войну выдвижным электронным ручкам дверей. которые часто блокируются после столкновения.



По данным портала CnEVPost, если эти предложения будут приняты, все новые автомобили, выпущенные с 1 января 2027 года, должны будут соответствовать жестким стандартам. Машины, уже находящиеся в продаже, производителям придется обновить до июля 2027 года, иначе их снимут с производства или отзовут.

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