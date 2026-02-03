Китай запрещает скрытые дверные ручки на электромобилях - новые правила могут изменить мировой автодизайн

Согласно новым стандартам, все электромобили, продаваемые в Китае, должны иметь механическую систему открывания дверей - как с внешней стороны, так и изнутри салона, сообщает Auto24, ссылаясь на Bloomberg.

Регламент начнет действовать с 1 января 2027 года, но для моделей, которые уже получили сертификацию и находятся на финальной стадии запуска, предусмотрен переходный период до начала 2029 года.

Основная цель нововведения - гарантировать возможность быстрого открывания дверей даже в случае полной потери электропитания после аварии. Регуляторы отмечают, что электронные системы не могут оставаться единственным способом доступа к салону, даже если они имеют резервные аккумуляторы или аварийные тросы.

Трагические аварии и проблемы с эвакуацией пассажиров

Решающим фактором для пересмотра стандартов стали несколько серьезных ДТП с воспламенением электромобилей, в частности инциденты с автомобилями Xiaomi. После аварий появились сообщения, что пассажиры и спасатели не смогли оперативно открыть двери из-за отказа электронных механизмов.

После этих случаев китайские службы безопасности инициировали масштабный аудит конструкций дверей электромобилей. В результате власти решили установить жесткие технические требования, которые должны обеспечить физический доступ к двери в любой чрезвычайной ситуации.

Подробные технические требования к новым дверным механизмам

Новые стандарты достаточно конкретные и регламентируют даже физические параметры ручек. Внешние дверные ручки должны иметь углубление размером не менее 6×2 сантиметра. Это позволит спасателям легко схватиться за них даже после серьезной аварии.

Внутри салона производители обязаны устанавливать четко обозначенные механические замки дверей. Обозначения должны быть хорошо видимыми и иметь минимальный размер примерно 10×7 миллиметров. Кроме того, правила определяют конкретное расположение ручек и механизмов открывания, чтобы пользователи и спасательные службы могли быстро их найти.

Под ограничения попадает большинство современных электромобилей

Запрет имеет серьезный масштаб. По оценкам отраслевых аналитиков, около 60% самых популярных электромобилей в Китае используют скрытые или выдвижные ручки дверей. Среди моделей, которые потенциально потребуют изменения конструкции - Tesla Model 3 и Model Y, будущий BMW iX3 для китайского рынка, а также автомобили брендов Nio, Li Auto, Xpeng и Xiaomi.

Некоторые производители уже начали адаптироваться к новым требованиям. Например, отдельные новые модели Geely и BYD вернулись к классическим внешним ручкам дверей. В Tesla также заявляли, что работают над альтернативными решениями.

Редизайн может стоить производителям десятки миллионов долларов

Переделка дверных систем - технически сложный процесс, требующий полного перепроектирования кузовных элементов и электроники. По оценкам источников автомобильной отрасли, адаптация одной модели под новые стандарты может стоить более 100 миллионов юаней, что примерно равно 14 миллионам долларов или около 520 миллионов гривен.

Из-за таких расходов автопроизводители могут отказаться от создания различных конструкций для отдельных регионов и перейти к единому универсальному дизайну дверей для всех мировых рынков.

Почему ограничения касаются только электромобилей

Интересно, что новые правила пока не распространяются на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это вызывает дискуссии среди экспертов, ведь многие современные бензиновые модели также используют электронные механизмы дверей. Большинство электромобилей работает с традиционной 12-вольтовой электросистемой, которая фактически не отличается от систем бензиновых автомобилей.

Несмотря на это, законодатели решили начать именно с электрокаров, которые быстро набирают популярность и часто используют инновационные дизайнерские решения.

Китай может сформировать новый глобальный стандарт

Аналитики считают, что решение китайских регуляторов может иметь глобальные последствия. Китай является одним из крупнейших автомобильных рынков мира, поэтому требования этой страны часто становятся ориентиром для международных производителей.

Уже сейчас в США ведутся расследования по системам дверей Tesla, а европейские регуляторы также анализируют возможные ограничения. Если подобные правила введут в Европе или Северной Америке, скрытые электронные дверные ручки могут постепенно исчезнуть из автомобильного дизайна в целом.