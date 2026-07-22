Китай завоевывает авторынок Украины, но электромобили уже не доминируют: результаты 2-го квартала

По данным Института исследований авторынка, во втором квартале 2026 года украинцы впервые зарегистрировали 2596 новых легковых автомобилей, произведенных в Китае. Это на 25,4% больше, чем в предыдущем квартале, хотя и на 31,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Каждый шестой новый автомобиль поступает из Китая

Всего в апреле – июне 2026 года в Украине было зарегистрировано 16 573 новых импортных автомобиля. Машины китайского производства обеспечили 15,7% этого объема.

Иными словами, почти каждый шестой новый автомобиль, прибывший в Украину из-за рубежа, сошел с конвейера в КНР. За квартал объем такого импорта вырос более чем на четверть.

Годовое сокращение имеет свое объяснение. Второй квартал 2025 года был нетипично активным из-за массового ввоза электромобилей накануне изменения налоговых условий. Поэтому нынешние результаты сравниваются с аномально высокой базой.

Возврат НДС изменил структуру спроса

Ранее основную часть автомобильного импорта из Китая составляли аккумуляторные электромобили. Их доля превышала 80%.

После возврата НДС ситуация изменилась. Во втором квартале 2026 года электромобили по-прежнему остались самой большой категорией, но их доля сократилась до 48,7%.

Гибридные модели уже обеспечили 28,9% регистраций, а бензиновые автомобили – 22,3%. Таким образом, более половины новых машин китайского производства уже оснащены двигателем внутреннего сгорания, хотя зачастую он работает в составе электрифицированной силовой установки.

Это не означает, что украинцы потеряли интерес к электрифицированному транспорту. Наоборот, покупатели ищут модели, которые сохраняют преимущества электромобиля, но не заставляют полностью зависеть от зарядной инфраструктуры.

Почему украинцы переходят на EREV

Одним из главных трендов стали автомобили типа EREV – электромобили с увеличенным запасом хода.

В такой машине колеса приводятся в движение электродвигателями. Бензиновый двигатель обычно не имеет прямой механической связи с колесами, а работает как генератор. Он вырабатывает электроэнергию для аккумулятора или тяговых электродвигателей.

Водитель получает плавное и тихое движение, быструю реакцию на педаль акселератора и возможность ежедневно ездить на электричестве. В то же время дальнюю поездку можно продолжить после обычной заправки бензином.

Для Украины такая схема имеет практический смысл. Владелец не зависит от наличия быстрой зарядной станции на маршруте, а во время отключений электроэнергии может пользоваться автомобилем почти как обычным гибридом.

BYD контролирует более 40% сегмента

Бесспорным лидером среди новых автомобилей китайского производства стала компания BYD. Во втором квартале в Украине было зарегистрировано 1037 автомобилей этой марки.

На долю BYD пришлось более 40% всего сегмента. Фактически один бренд продал больше автомобилей, чем несколько ближайших конкурентов вместе взятых.

Второе место заняла MG с результатом 301 автомобиль. На третьей позиции оказался премиальный Zeekr, набравший 261 регистрацию.

В то же время понятие «автомобиль из Китая» не всегда означает китайскую марку. В эту статистику попадают также модели европейских, японских и американских брендов, произведенные на китайских предприятиях.

Самые популярные модели – от BYD

Три первые позиции модельного рейтинга заняли кроссоверы BYD.

Лидером стал BYD Sea Lion 06 с результатом 312 регистраций. Второе место занял BYD Leopard 3, который выбрали 206 покупателей. На третьем месте расположился BYD Song L с 190 автомобилями.

Далее следуют Chery Tiggo 4 с результатом 138 машин и Zeekr 001, набравший 109 регистраций. По 105 автомобилей пришлось на Zeekr 7X и MG ZS.

В десятку также вошли Mazda EZ-60 с результатом 88 машин, Volkswagen ID. Unyx с 78 регистрациями и MG HS, который выбрали 76 покупателей.

Присутствие в рейтинге Mazda и Volkswagen еще раз показывает, насколько условным стало разделение между китайскими и глобальными марками. Для украинского покупателя все большее значение имеют не страна происхождения бренда, а оснащение, запас хода, цена и доступность конкретной модели.

“Подержанные” автомобили нередко имеют нулевой пробег

Отдельный сегмент составляют машины, которые юридически ввозятся как подержанные. Во втором квартале 2026 года таких автомобилей из Китая было 630.

Это всего 1% от общего объема импорта легковых автомобилей с пробегом, который за три месяца составил 63 032 автомобиля. Однако по сравнению с первым кварталом китайский сегмент вырос сразу на 60,3%.

Термин « “» подержанные” здесь часто является формальностью. Более 61% таких автомобилей выпущены в 2025 или 2026 году. Если учесть еще и машины 2024 года, доля почти новых экземпляров превышает 80%.

Часть из них может иметь минимальный или даже нулевой фактический пробег. Автомобили сначала регистрируются в Китае, после чего экспортируются через посредников. По украинскому законодательству они уже считаются подержанными.

На вторичном импорте гибриды догоняют электромобили

Среди автомобилей с пробегом электромобили также уже не имеют абсолютного преимущества.

За квартал в Украину ввезли 277 электромобилей китайского производства. Их доля составила 44,1%.

Гибридов было 236, или 37,6%. Еще 115 автомобилей имели бензиновые двигатели, что соответствует доле 18,3%.

Таким образом, электромобили и различные типы гибридов уже фактически разделили между собой большую часть неофициального импорта из КНР.

Из Китая ввозят Volvo, Toyota, Tesla и Audi

В сегменте автомобилей с пробегом первое место также заняла BYD с результатом 242 машины.

Однако далее рейтинг выглядит гораздо разнообразнее. В Украину ввезли 72 автомобиля Volvo китайского производства, 55 Zeekr, 42 Toyota, 37 Buick и 25 Tesla.

В первую десятку также вошли DFSK, Mazda, Polestar и Audi. Это автомобили глобальных марок, созданные или локализованные в первую очередь для внутреннего рынка Китая.

Среди отдельных моделей лидировал BYD Song L с 53 автомобилями. За ним расположились BYD Sea Lion 05 с результатом 42 машины и китайская Toyota Corolla, которых ввезли 39.

Также заметным спросом пользовались Buick Envision с 37 регистрациями и Volvo XC60, которых поступило 36.

Китай стал фабрикой для мирового автопрома

Статистика второго квартала показывает, что украинский рынок уже не воспринимает китайское происхождение автомобиля как нечто экзотическое.

КНР превратилась в производственный центр не только для собственных марок, но и для глобальных концернов. Китайские предприятия быстро запускают новые модели, предлагают современные электронные системы и одними из первых внедряют технологии EREV.

Возвращение НДС не остановило импорт автомобилей из Китая. Оно лишь изменило его структуру. Вместо почти полного доминирования электромобилей украинцы все чаще выбирают гибриды, которые позволяют ездить на электротяге, но не создают зависимости от зарядных станций.