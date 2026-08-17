Китайцы из Voyah попытались повторить рекламу Mercedes-Benz с трюком в тоннеле: получилось ли у них это

Voyah Passion S – это новый электрический кроссовер, который производитель позиционирует как FUV (автомобиль для путешествий вне дорог). Модель доступна в трех комплектациях и цены в Китае составляют от 229 900 до 279 900 юаней, что эквивалентно примерно 33 800-41 200 долларам, пишет CarNewsChina.

Voyah повторил трюк Mercedes-Benz

Необычная рекламная кампания стала одной из главных особенностей запуска Passion S. 13 августа Voyah заявила, что электрический кроссовер успешно выполнил 360-градусную петлю внутри тоннеля. Идея не нова– китайский производитель прямо называет заезд данью известному рекламному ролику Mercedes-Benz, в котором спорткар SLS AMG выполнял аналогичный трюк.

В том случае за рулем автомобиля якобы находился легендарный гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер, хотя подлинность ролика также в свое время вызвала дискуссии. По заявлению компании, для демонстрации использовался серийный Passion S без облегчения конструкции или специальных технических доработок. Автомобиль также сохранил штатную аккумуляторную батарею и полный набор систем интеллектуального вождения.

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Честность ролика вызвала множество вопросов

После первой публикации видео пользователи соцсетей стали сомневаться, действительно ли автомобиль выполнил петлю без компьютерной графики. Дискуссию оживила публикация другого видео неудачной попытки. На нем замаскированный прототип Passion S падает с потолка тоннеля. После этого Voyah решила продемонстрировать полную необработанную запись во время официальной презентации.

Компания утверждает, что видео было снято "одним дублем" и без спецэффектов. Для выполнения петли электромобиль должен был разогнаться примерно до 130 км/ч и войти в вираж под углом около 16 градусов. По словам Voyah, критически важно было сохранение скорости: ее снижение лишь на 3-5 км/ч могло привести к потере сцепления с поверхностью и падению автомобиля.

Новый конкурент Xiaomi YU7

Voyah Passion S предлагается с двумя вариантами силовых установок:

Базовая версия имеет задний привод и один электромотор мощностью 300 кВт (407 л.с.);

Полноприводная модификация получила два электродвигателя. Передний развивает 175 кВт (237 л.с.), а задний – 300 кВт (407 л.с.). Суммарная пиковая мощность системы составляет 475 кВт или 645 л.с., а максимальный крутящий момент – 765 Нм.

Именно полноприводная версия использовалась для выполнения трюка. Электрический кроссовер оснащается аккумуляторами емкостью 81 или 98 кВт-ч. В зависимости от версии заявленный запас хода по циклу CLTC составляет от 630 до 740 км.

Passion S имеет 800-вольтовую поддерживающую быструю зарядку уровня 5C. По данным производителя, подзарядка с 20 до 80% занимает около 10 минут, а запас хода после такой зарядки может увеличиться до 474 км. Ходовая часть включает двухрычажную переднюю и пятирычажную заднюю подвеску. В более дорогих версиях доступны пневматическая подвеска и система электромагнитного управления амортизаторами CDC.

Voyah позиционирует Passion S как конкурента большим электрическим кроссоверам, в том числе успешному Xiaomi YU7. Впрочем, главной особенностью новинки во время дебюта стала не конкуренция по запасу хода или оснастке, а именно демонстрационный заезд в тоннеле. Для китайских автопроизводителей подобные зрелищные испытания все чаще становятся частью презентаций новых моделей.

История бренда Voyah