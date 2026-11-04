Китайцы из Zeekr готовят убийцу "Гелика": каким будет новый агрессивный внедорожник

Как сообщает китайское издание Auto Time, амбициозный проект находится на ранней стадии поиска поставщиков комплектующих. Будущая модель еще даже не получила официальный внутренний индекс, однако партнеры компании уже называют ее "ответом Zeekr на Mercedes-Benz G-Class".

Инженеры материнской корпорации Geely рассматривают несколько вариантов конструкции кузова, включая классическую или полурамную архитектуру. Чтобы обеспечить машине серьезные возможности вне асфальта, ее планируют оснастить независимыми электромоторами для каждого колеса, пневматической подвеской с большим ходом и разумной системой рекуперации.

Появление такого автомобиля логично дополнит существующую линейку городских кроссоверов, минивэнов и седанов марки. Главная цель– переманить состоятельных покупателей, которые сейчас выбирают между немецким G-Class и сверхмощным китайским Yangwang U8 от BYD.

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Расширение горизонтов и безумные продажи

Еще весной вице-президент Zeekr International Марс Чен намекал на подобное развитие событий. "Создание настоящих хардкорных внедорожников является для нас четким направлением развития, хотя мы также присматриваемся к спортивным седанам",– отметил топ-менеджер во время общения с прессой.

Желание экспериментировать с новыми нишами подкрепляется финансовыми успехами бренда. К примеру, флагманский гибридный кроссовер Zeekr 9X уже разошелся тиражом более 85 тысяч экземпляров, причем средний чек за эту модель превышает 78 тысяч долларов.

В общем дела у компании обстоят отлично: только за первые десять месяцев этого года клиентам передали более 320 тысяч автомобилей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Что делают конкуренты