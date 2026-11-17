Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на репортаж Hagerty, компания Jiangsu Juncheng Vehicle Industry развернула масштабный проект по воспроизведению кузовов для Toyota AE86 и Nissan 240Z. Около 95 процентов всех производственных процессов происходит непосредственно на мощностях предприятия в городе Баоин.

Кроме японской классики китайские мастера взялись за американские легенды. В частности, они уже предлагают шасси для Ford Mustang первого поколения и внедорожника Bronco.

Современные технологии и ручной труд

Процесс создания штампов начинается не со старых чертежей, а с 3D-сканирования двух оригинальных автомобилей. Одну машину полностью разбирают на детали, а другая служит эталоном для проверки геометрии новых панелей. Изготовление матриц требует колоссальных усилий, ведь только для моделей AE86 и 240Z требуется более 300 штампов.

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Некоторые из них вытачивают на станках с ЧПУ из стальных заготовок, причем одна программа может работать до 40 часов, после чего деталь еще долго полируется вручную. Интересно, что в отличие от современных автозаводов здесь преобладает ручной труд. Рабочие самостоятельно устанавливают каждый лист металла под прессом, а затем вручную сваривают готовые панели, толщина которых строго соответствует заводским спецификациям.

Адекватный прайс и юридические нюансы

Стоимость готовой продукции смотрится очень привлекательно на фоне цен на сохраненные оригинальные кузова. За оболочку для японских спорткаров просят около 9500 долларов, в то время как новый каркас для Mustang обойдется примерно в 16 тысяч долларов.

В скором времени компания планирует выпустить кузова для Porsche 911 в кузове 964 и Mercedes 300 SL Gullwing, которые будут стоить ориентировочно 18 тысяч долларов. Клиенты также могут заказывать не весь кузов целиком, а отдельные ремонтные панели: дверь, крылья или крыша.

Впрочем, есть один серьезный нюанс, касающийся легализации таких машин. Производитель принципиально не устанавливает таблички с VIN-кодами и фирменные логотипы, позиционируя свои изделия исключительно как запчасти для реставрации авто старше 25 лет.

Это значит, что зарегистрировать такой кузов как новый автомобиль не получится. Владельцам придется переносить идентификационные номера с автомобиля-донора, переводящего подобные проекты в юридическую серую зону, с которой регуляторам еще придется разбираться.