Китайцы показали седан с настоящей золотой отделкой за половину цены Rolls-Royce

Как пишет Carscoops, визуально спецверсия Grand Design отличается уникальным двухцветным окрасом кузова, сочетающий насыщенный сине-зеленый и светло-серебристый оттенки. Главным элементом декора стала настоящая золотая отделка, которую нанесли на фигурную деталь капота, диски, боковые молдинги, а также на эмблемы и надписи бренда на корме.

Благодаря значительной длине кузова в 5480 мм и колесной базе в 3370 мм, автомобиль предлагает беспрецедентное пространство в салоне. Седан имеет чисто четырехместную компоновку, где все внимание уделено комфорту пассажиров второго ряда. Официальные снимки интерьера еще не обнародованы, однако производитель подтвердил наличие большого количества золотых акцентов. Стандартное оснащение модели уже включает тройной экран на передней панели, задние кресла с эффектом невесомости, выдвижной лазерный проектор и премиальную аудиосистему от Huawei с 43 динамиками.

Новейший автопилот и технологическое оснащение

Пакет обновлений Grand Design не ограничивается только визуальными изменениями. Главной технической новинкой стала интеграция современного комплекса помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5.0. Для корректной работы обновленного автопилота на крыше седана установили передовую 896-линейную систему LiDAR, а в средние стойки кузова интегрировали дополнительные высокоточные камеры для сканирования слепых зон и окружающего пространства.

Силовые агрегаты

Для Maextro S800 Grand Design предусмотрено два типа силовых установок на выбор:

Полностью электрическая версия: оснащается двухмоторной полноприводной системой совокупной мощностью 390 кВт (523 л.с.) и аккумуляторной батареей на 97 кВт-ч. Данные по запасу хода пока не обнародованы.

Версия с удлинителем хода (EREV): сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, который выполняет роль генератора, три электромотора и компактную батарею (63 кВт-ч).

Рыночные перспективы Maextro S800 Grand Design