Как сообщает издание Carscoops, дикий эксперимент провели на полигоне в китайском Чжанцзякоу с использованием серийной модели. Автомобиль слетел с рампы, пролетел в воздухе и врезался носом в грунт, после чего несколько раз опрокинулся и встал на колеса. На видео, опубликованном производителем, видны впечатляющие результаты этого трюка.

Лобовые и боковые стекла остались целыми, а панорамная крыша хоть и треснула, но не провалилась внутрь салона. Представители Geely также отметили, что боковые шторки безопасности держали давление более шести секунд после удара. Конечно, это скорее эффектное шоу, чем замена независимым краш-тестам, но дает будущим владельцам определенную уверенность в прочности кузова.

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Что известно о новом универсале

Сам по себе Lynk & Co 07 GT является низким спортивным универсалом, недавно дебютировавшим в Париже перед стартом европейских продаж. Машина получила агрессивный дизайн, выразительную оптику и опциональный аэродинамический пакет. Под капотом скрывается гибридная установка EM-P, объединяющая 1,5-литровый турбомотор, два электродвигателя и батарею на 28,3 киловатт-часа. Суммарная отдача составляет солидные 530 лошадиных сил, что полностью соответствует дерзкому внешнему виду.

Битва китайских рекордов