Китайцы снова впереди: новые натриевые батареи для грузовиков не боятся сильных морозов и получили налоговые льготы

Как сообщает издание CarNewsChina, китайская компания Hina Battery начинает масштабную экспансию на рынке коммерческих электромобилей и планирует построить в Ухане новый завод мощностью 10 ГВтч. Строительство первой очереди предприятия стартует уже в начале 2027 года, а к концу того же ожидается выпуск первой продукции.

Расширение производства происходит на фоне серьезных конфигураций в налоговой политике страны. С 1 сентября 2026 года определенные литиево-ионные батареи начали облагаться двухпроцентным налогом на потребление, который через год вырастет вдвое.

Натрий-ионные, твердотельные аккумуляторы и топливные элементы получили полное освобождение от сбора до конца 2028 года. Главное условие получения льготы заключается в соответствии продукции действующим национальным стандартам безопасности.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему натрий становится выгодным

Налоговая разница возникла не просто так, ведь стремительное падение цен на литий начало угрожать экономической целесообразности натриевых технологий. В конце октября средняя стоимость карбоната лития составляла около 13 500 долларов за тонну, что сделало традиционные LFP-элементы очень доступными для автопроизводителей.

Государственные льготы дают натриевым батареям временное преимущество, хотя это еще не гарантирует, что они будут дешевле в производстве. Однако сырье для них географически распределено гораздо лучше, чем дефицитные ресурсы лития, что снижает риски для цепей снабжения.

" Коммерческие натрий-ионные аккумуляторы обычно используют твердоуглеродные аноды из угля или биомассы, но их производство требует сложной обработки, что увеличивает конечную стоимость, – отмечают эксперты отрасли.

Испытание сильными морозами

Пока легковые автомобили требуют высокой плотности энергии, тяжелые грузовики стали идеальным полигоном для тестирования новой химии. Компания FAW Jiefang уже провела строгие зимние испытания своего электрического тягача J6P, оснащенного натриевым блоком от Hina на 339 кВтч.

За семь месяцев машина проехала более 15 тысяч километров в сверхсложных условиях. Даже при температуре минус 40 градусов аккумулятор сохранил более 90 процентов своей полезной емкости, что является фантастическим показателем коммерческой техники.

Кроме тягачей, Hina совместно с Chengli Special Automobile Group разрабатывает коммунальную технику на натриевых элементах, включая мусоровозы и машины для уборки улиц. Первые демонстрационные образцы таких грузовиков должны выехать на дороги Уханя уже в следующем году.

Напомним, что Китай также активно внедряет новые стандарты безопасности для систем накопления энергии Новый регламент вступит в силу 1 марта 2027 г. и станет обязательным шагом для всех производителей, которые хотят пользоваться государственными налоговыми льготами.