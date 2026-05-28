Китайцы заморозили электромобиль до -30°C и зарядили его почти полностью за 12 минут

BYD продолжает демонстрировать возможности своей новой батареи Blade Battery второго поколения и зарядной технологии Flash Charging: как сообщает InsideEVs, электромобиль Denza Z9GT после 24 часов при температуре -30°C смог зарядиться с 20% до 97% за 12 минут. Для этого использовали зарядную станцию мощностью до 1500 кВт - уровень, который пока выглядит почти фантастикой для большинства зарядной инфраструктуры в Европе.

Электромобиль сначала заморозили

BYD выбрала для демонстрации не маленький городской электромобиль, а большой премиальный Denza Z9GT. Автомобиль поместили в камеру с температурой -30°C на 24 часа. То есть батарея, кузов, электроника и вся силовая система должны были не просто остыть, а фактически пройти имитацию суровой зимней эксплуатации.

После этого машину подключили к сверхмощной зарядной станции Flash Charging. Результат получился показательным: заряд батареи вырос с 20% до 97% за 12 минут. На экране автомобиля после зарядки запас хода составил 1009 км, но тут стоит сделать важное уточнение: скорее всего, речь идет о китайском цикле CLTC, который обычно оптимистичнее европейского WLTP.

Почему это важно именно зимой

Холод остается одной из главных проблем для электромобилей. При низких температурах батарея хуже принимает заряд, запас хода уменьшается, а скорость зарядки часто падает. Особенно это касается LFP-батарей, которые имеют много преимуществ в цене, долговечности и безопасности, но традиционно не любят сильный мороз.

Именно поэтому демонстрация BYD важна не только как рекорд скорости. Компания показывает, что новое поколение Blade Battery имеет лучшее термоуправление и может работать с очень высокой мощностью даже после глубокого охлаждения. В BYD заявляют, что в обычных условиях такая система способна заряжать авто с 10% до 70% примерно за 5 минут, а с 10% до 97% - за 9 минут. В мороз разница оказалась не драматичной: с 20% до 97% автомобиль зарядился за 12 минут.

1500 кВт - это уже уровень “заправился и поехал”

Главная цифра этой истории - 1500 кВт. Это пиковая мощность зарядной системы BYD Flash Charging. Для сравнения, даже самые быстрые современные электромобили в Европе и США обычно работают с существенно более низкими показателями.

Mercedes-AMG заявляет для своего нового электрического GT пиковую мощность зарядки до 600 кВт и время 10–80% за 11 минут в идеальных условиях. А Lucid Gravity во время независимого теста смог зарядиться с 0% до 50% за 12,5 минут. На этом фоне результат BYD выглядит очень агрессивной заявкой на новую гонку скорости зарядки.

Но есть нюанс. Чтобы получить такие 12 минут, нужна не только батарея, которая способна принимать огромную мощность. Нужна еще и зарядная станция соответствующего класса. Сегодня такая инфраструктура является редкостью даже в развитых странах. Поэтому пока эта технология больше показывает направление развития, чем реальный повседневный сценарий для массового пользователя.

Почему зарядили именно до 97%, а не до 100%

BYD не случайно останавливает демонстрации на 97%. Глава компании Ван Чуаньфу ранее объяснял, что последние 3% оставляют как буфер для рекуперации. Если батарея заряжена полностью, энергии от торможения просто некуда деваться, поэтому рекуперация временно ограничивается или выключается.

Другими словами, 97% - это не “недозаряд”, а практичное решение. После быстрой зарядной сессии автомобиль может сразу ехать и использовать рекуперативное торможение без потери эффективности.

Denza Z9GT готовится к Европе

Denza Z9GT важен еще и потому, что это не просто лабораторный прототип. BYD уже заявляла о выходе этой премиальной модели на европейский рынок. Reuters сообщал, что Denza Z9GT должен стать одним из первых электромобилей в Европе с поддержкой такой сверхбыстрой зарядки, хотя полноценное развертывание зарядной сети еще впереди.

Для европейских автопроизводителей это неприятный сигнал. Китайские компании уже не просто конкурируют ценой. Они начинают атаковать технологиями, которые напрямую затрагивают главный страх покупателей электромобилей - долгие остановки на зарядке.

