Китайские автомобили в Украине: какие бренды можно покупать, а с какими лучше не рисковать

По данным Института исследований авторынка, во втором квартале 2026 года в Украине зарегистрировали 2596 новых легковых автомобилей китайского производства. На их долю пришлось 15,7% всех первичных регистраций новых импортных автомобилей. BYD набрал 1037 регистраций, MG – 301, а Zeekr – 261.

Китайский бренд и автомобиль из Китая – не одно и то же

Понятие «автомобиль китайского производства» значительно шире перечня местных марок. На заводах в КНР выпускают также Volkswagen, Mazda, Volvo, Polestar, Tesla, Buick и Toyota.

Поэтому происхождение с китайского конвейера само по себе не говорит ни о качестве, ни о гарантийных условиях. Покупателю важнее выяснить, для какого рынка изготовлена машина, кто ее ввез и кто будет отвечать за ремонт.

Еще более существенное различие существует между китайскими брендами, имеющими в Украине официального дистрибьютора, и марками, автомобили которых в основном поступают через параллельный импорт.

MG, Haval, Changan и Chery работают официально

В Украине официально представлены MG, Haval, Changan и Chery. У них есть локальные сайты, определенные импортеры или дистрибьюторы, авторизованные дилерские центры и заявленные производителем гарантийные условия.

MG работает через официального импортера, а дистрибьюторское соглашение для украинского рынка было заключено еще в 2021 году. На локальном сайте доступны модельный ряд, перечень дилеров и сервисная информация.

Haval представлен через украинскую структуру GWM. В стране работают дилерские центры, которые занимаются продажей новых автомобилей, гарантийным и послегарантийным обслуживанием, а также поставкой оригинальных запчастей.

Официальным дистрибьютором Changan является компания «Соджитз Авто Украина». Для автомобилей, импортированных через официальный канал, заявлена гарантия три года или 100 тысяч километров, а дилерская сеть охватывает несколько крупных городов.

Chery официально представляет компания «Си Эй Автомотив». Марка располагает дилерской и сервисной сетью, локальным складом запчастей и моделями, официально адаптированными для украинского рынка.

Наличие официального дистрибьютора не гарантирует, что автомобиль никогда не сломается. Однако оно существенно снижает риск остаться один на один с гарантийной неисправностью, поврежденной кузовной деталью или программной ошибкой.

BYD в Украине: продажи официальные, статус остается не до конца прозрачным

С BYD ситуация сложнее. На украинском рынке работают компании, которые заявляют об официальном статусе, открывают брендированные салоны и сообщают о поставках автомобилей текущего модельного года.

В апреле 2026 года якобы начал работу первый официальный дилер BYD, а впоследствии были отправлены первые официальные автомобили 2026 года в Украину. В то же время на европейском сайте самой BYD Украина не имеет отдельного локального представительства, а в официальном разделе поиска дилеров нет публично подтвержденной украинской сети. Гарантийные документы BYD Europe содержат перечень европейских рынков и их операторов, но Украины среди них нет.

Большая часть автомобилей BYD по-прежнему поступает через независимых мультибрендовых продавцов. Институт исследований авторынка отмечает, что более 80% автомобилей, которые юридически импортируются из Китая как подержанные, на самом деле выпущены в 2024–2026 годах и часто имеют минимальный пробег. BYD является лидером и в этом канале поставок.

Zeekr также в основном ввозят независимые дилеры

Zeekr стал одним из самых заметных китайских премиальных брендов в Украине. Особенно популярны лифтбэк Zeekr 001 и кроссовер Zeekr 7X.

На украинском рынке также есть продавцы, которые позиционируют себя как официальные партнеры или представители марки. Однако на сайте Zeekr Europe наша страна не указана среди рынков, на которых действует официальный представитель.

Условия продажи Zeekr в Европе прямо предупреждают, что за пределами активных рынков компания не имеет собственной сети продаж, послепродажного обслуживания и сервиса. Регистрация и эксплуатация автомобиля в такой стране осуществляются под ответственность покупателя.

Что предлагают китайские автомобили

Главное преимущество китайских автомобилей – соотношение оснащения, характеристик и цены.

Даже относительно доступные модели часто оснащены камерами кругового обзора, электрической регулировкой сидений, панорамной крышей, большим мультимедийным дисплеем, адаптивным круиз-контролем и набором электронных помощников.

Китайские производители также активно развивают электрические и гибридные платформы. Во втором квартале 2026 года электромобили составляли 48,7% новых автомобилей китайского производства в Украине, гибриды – 28,9%, а бензиновые модели – 22,3%.

После возврата НДС на электромобили покупатели стали активнее рассматривать гибриды и модели типа EREV. В таких автомобилях колеса приводятся в движение электродвигателями, а бензиновый двигатель в основном работает как генератор.

Что говорят британские и европейские владельцы

Опыт британского рынка показывает, что китайские автомобили уже не уступают традиционным маркам по силовым установкам, комфорту или оснащению. Однако программное обеспечение и работа дилеров по-прежнему вызывают нарекания.

В рейтинге Driver Power 2026 бренд BYD поднялся на 16-е место. Владельцы высоко оценили мощность, плавность работы электрических и гибридных установок, а также невысокие эксплуатационные расходы. В то же время критиковали управляемость, мультимедиа, управление климат-контролем через экран и слишком назойливые системы безопасности.

MG занял 29-е место среди 30 производителей. Покупатели отмечали соотношение цены и оснащения, но жаловались на медленную мультимедийную систему, неточную навигацию и общий уровень электроники.

При этом отдельные модели MG оцениваются лучше, чем бренд в целом. Например, MG HS занял 22-е место среди 50 автомобилей в рейтинге Driver Power 2026 и получил высокую оценку за стоимость владения и простор в салоне.

Немецкий ADAC отмечает, что китайские автомобили уже не всегда дешевле европейских. Сравнивать нужно не только цену в салоне, но и страхование, обслуживание, амортизацию и возможную цену перепродажи.

MG: рациональный выбор с полноценной поддержкой

MG – один из самых безопасных вариантов для покупателя, который хочет приобрести китайский автомобиль без рисков параллельного импорта.

Марка давно работает через официальную сеть, предлагает бензиновые, гибридные и электрические модели, а запчасти и гарантийное обслуживание не зависят от одного небольшого продавца.

Основные оговорки касаются мультимедиа, электронных помощников и неоднозначных отзывов о долгосрочной надежности отдельных моделей. Поэтому перед покупкой стоит не ограничиваться коротким тест-драйвом, а проверить, удобны ли именно вам меню, климатическая система и работа электронных помощников.

Haval: понятные кроссоверы и официальная сеть

Haval ориентируется преимущественно на покупателей бензиновых и гибридных кроссоверов. Это вариант, более близкий к традиционному автомобилю, чем многочисленные электрические новинки, привезенные напрямую из Китая.

Главное преимущество Haval в Украине – наличие официального дистрибьютора, авторизованных СТО и каталогов запчастей. Для владельца, планирующего ездить на машине много лет, это может быть важнее, чем дополнительные экраны или несколько десятков километров запаса хода.

Changan: официальная гарантия, но узкий модельный ряд

У Changan есть официальный дистрибьютор и дилерская сеть. Это делает покупку гораздо более предсказуемой, чем заказ редкой модели для внутреннего рынка Китая.

В то же время официальный модельный ряд в Украине значительно скромнее китайского. Часть популярных электрических моделей Changan, Deepal или Avatr может поступать через других импортеров и уже не иметь той же заводской поддержки.

Поэтому даже в рамках одного концерна необходимо проверять статус конкретного автомобиля.

Chery: самая долгая история в Украине

Chery – один из самых опытных китайских брендов на украинском рынке. У марки есть сформированная сеть сервисов, известные модели и большое количество автомобилей в местном парке.

Это упрощает поиск мастеров, расходных материалов и запчастей. Остаточная стоимость также прогнозируется проще, чем у новой марки, которая только что открыла несколько салонов.

Chery может стать рациональным выбором среди недорогих кроссоверов, хотя перед покупкой стоит оценить конкретный двигатель, коробку передач и поколение модели, а не репутацию бренда в целом.

BYD: надежные автомобили, но нужно проверять документы

По технологиям и рыночным результатам BYD сегодня является одним из сильнейших китайских производителей.

Компания предлагает электромобили, плагин-гибриды и EREV-модели с конкурентоспособными характеристиками. Именно BYD контролирует более 40% сегмента новых автомобилей китайского производства в Украине.

Однако покупать BYD следует только после проверки происхождения конкретной машины. Необходимо выяснить, кто является гарантом, на какую территорию распространяется гарантия, где будет производиться ремонт и есть ли запчасти в Украине.

Версия для внутреннего рынка КНР имеет другой зарядный разъем, китайскую навигацию, ограниченную функциональность мобильного приложения и сложности с удаленными обновлениями.

Zeekr: технологически привлекательный, но риск выше

Zeekr предлагает мощные силовые установки, быструю зарядку, дорогую отделку и современные электронные системы.

По характеристикам такие машины нередко выглядят выгоднее европейского премиум-класса. Но отсутствие подтвержденной производителем официальной сети в Украине повышает риск владения.

Zeekr стоит рассматривать покупателю, который понимает особенности независимого импорта, имеет доступ к специализированному сервису и готов ждать кузовные или электронные компоненты.

Стоит ли покупать китайский автомобиль

Китайский автомобиль уже может быть вполне оправданной покупкой. Однако оценивать нужно не страну происхождения, а сочетание конкретной модели и канала ее поставки.

Меньше всего рискует владелец официального MG, Haval, Changan или Chery. В этих случаях понятно, кто импортировал автомобиль, где он обслуживается и кто выполняет гарантийные обязательства.

BYD и Zeekr могут предложить больше технологий и лучшие характеристики за те же деньги. Но статус продавца, условия гарантии, программное обеспечение и поставку запчастей нужно проверять особенно тщательно. Что касается китайских брендов, не указанных в статье, украинские покупатели остаются один на один с проблемами, связанными с запчастями, обновлением программного обеспечения и другой технической поддержкой.