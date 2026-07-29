Китайские электрогрузовики eTopas 600 начали выпускать в Австрии

Несмотря на китайское происхождение бренда, eTopas 600 для европейского рынка собирается именно в Австрии. Центральный электропривод поставляется из Китая, в то время как большинство других узлов поступает от европейских производителей, среди которых ZF, Schaeffler, Infineon, Michelin, Continental, Goodyear и Castrol.

Как уточнили в сегодняшнем релизе менеджеры Superpanther, производство организовано по схеме SKD: в Австрию поступают готовые модули, проходящие финальную сборку и проверку. Кстати, именно в этих цехах раньше выпускали грузовики MAN TGL и TGM.

Первые клиенты уже получили машины

Вместе с запуском производства Superpanther передала первые eTopas 600 четырем клиентам, среди которых DHL. Новые электротягачи получили также логистическая компания Gress, австрийский ритейлер Temmel и оператор коммерческого транспорта Lontex (см. видео Lontex Truck Partner ниже).

Китайцы сразу же зарегистрировали его на почтовую службу DHL, о чем свидетельствует фирменный цвет, логотип на кабине и номерной знак. Фото: Superpanther

Грузовики будут работать в Германии, Австрии, Польше, Чехии и Нидерландах. В голосе об этом еще никто не говорит, но начало такого производства дает намек на появление не просто серьезного, а очень мощного конкурента европейским производителям аккумуляторных грузовиков магистрального типа.

До 600 км на одном заряде

Superpanther eTopas 600 рассчитан на полную массу автопоезда до 42 тонн. Тягач оснащен двухмоторным электрическим мостом с постоянной мощностью 394 кВт и пиковым – 692 кВт.

Все идет к тому, что китайцы собираются предоставить на свои машины пожизненное сервисное сопровождение и это будет большим козырем по отношению к конкурентам. Фото: Superpanther

Здесь стоит мощный двойной электродвигатель eAxle, который выдает на-гору номинальную и упомянутую выше мощность примерно 400 кВт и пиковый потенциал под 700 кВт, а также крутящий момент на колесах более 40 000 Нм. Такие показатели улучшают ходовые характеристики автомобиля, плотность мощности и энергоэффективность.

Первые машины с конвейера разобрали моментально, что свидетельствует о перспективности магистральных тягачей на европейском рынке. Фото: Superpanther

Аккумулятор CATL емкостью 621 кВт-ч обеспечивает запас хода до 600 км. Модель поддерживает одновременную зарядку через два разъема CCS2.

Максимальная мощность зарядки составляет почти 650 кВт, что позволяет пополнить заряд батареи с 20 до 80% менее чем за 38 минут.

Стильные магистральные тягачи SuperPanther eTopas 600 из пробной предсерийной партии уже ходят по европейским дорогам. Фото: Superpanther

Ставка на сервис

Для обслуживания новых электрогрузовиков производитель сотрудничает с сетью независимых сервисов Alltrucks, которая обеспечивает круглосуточную техническую помощь.

Кроме того, Superpanther развивает собственную сервисную инфраструктуру, включая дистанционную диагностику, беспроводные обновления программного обеспечения и обучение механиков.