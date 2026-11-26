Как свидетельствуют свежие статистические данные, на которые ссылается Укравтопром, китайский автомобильный рынок демонстрирует существенное и неожиданное замедление в годовом измерении. Более всего удивляет то, что отрицательная динамика затронула абсолютно все ключевые сегменты, заставляя гигантов индустрии срочно просматривать прайсы.

Настоящим шоком для аналитиков стало проседание сегмента автомобилей на новых источниках энергии. Несмотря на то, что электрифицированные машины захватили рекордные 67,5% от общего рынка, их реальные продажи все равно сократились на 13,7%.

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Как реагируют автопроизводители

Реакция брендов на такой холодный душ от покупателей не заставила себя ждать. По меньшей мере десять крупных автопроизводителей объявили о старте масштабных акций, чтобы хоть как-то стимулировать внутренний спрос.

Речь идет не просто о символических уступках, а о серьезной борьбе за водительский кошелек. Дилерские центры предлагают прямые скидки на популярные модели, выгодное льготное кредитование и щедрые бонусы по программам обмена подержанных авто на новые.

Фактически сейчас в Китае настало идеальное время для покупателя, ведь компании готовы идти на серьезные финансовые жертвы ради выполнения годовых планов. Остается лишь наблюдать, поможет ли столь агрессивный демпинг вернуть рынок к росту в финале года.

Такая ситуация на внутреннем рынке также заставит производителей. переиграть значение экспорта. Сейчас поставки автомобилей китайского производства на внешние рынки скорее имиджевой составляющей для китайских компаний. Охлаждение спроса внутри страны может привести к повышение активности на других рынках