Китайский BAW 212 выходит в новом формате: для Европы подготовили рамный пикап

Модель создана на базе одноименного рамного внедорожника, который в последнее время стал одним из самых обсуждаемых китайских SUV в Европе.

Новинка сохранила характерный дизайн BAW 212 и его классическую внедорожную архитектуру, но получила грузовую платформу, что расширяет коммерческую сферу применения автомобиля.

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Производитель не скрывает, что будет продвигать автомобиль в первую очередь на покупателей, которым нужна машина для работы в сложных условиях, на бездорожье и в коммерческой эксплуатации. Стоимость для Европы еще не объявлена, но из разных источников поступает информация, что сумма в ценнике стартует с 42 тысяч евро.



Ставка на рамную конструкцию и полный привод

Технически пикап повторяет концепцию базового внедорожника, его грузовой отсек вытянулся на 1555 мм. При габаритах 5 469 мм в длину, 1 950 мм в ширину и почти два метра в высоту это довольно серьезная заявка на размер кузова.

Автомобиль построен на лестничной раме и оснащен жесткими мостами. В зависимости от комплектации он получает систему полного привода BorgWarner и до десяти режимов движения.

Заявленная глубина преодоления брода достигает 850 мм, что ставит новинку в один ряд со многими профессиональными внедорожниками.

Если присмотреться, то боковины своими чертами напоминают Land Rover Defender, фронтальный блок с круглыми фарами выдает сходство с Toyota Land Cruiser FJ40. Фото: Indimo

Под капотом работает 2,3-литровый дизельный двигатель в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. В среднем пикап BAW 212 потребляет в смешанном цикле 9,4 л/100 км.

Водитель может выбирать любой ход из доступных 10 режимов движения, среди которых "Снег", "Песок", "Камни", "Грязь" и "Брод".

Европейская версия дополнительно получила подогрев и вентиляцию передних кресел, беспроводную зарядку, аудиосистему на 8 динамиков и двухзонный климат-контроль.

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Популярный внедорожник получил новую роль

По словам члена правления Indimo Automotive GmbH Томаса Шельски, интерес к BAW 212 подтвердил спрос на простые и надежные автомобили классической конструкции.



"212-й продемонстрировал в последние месяцы, что на рынке снова появился настоящий интерес к честным, надежным концептуальным автомобилям. С новым пикапом мы последовательно расширяем эту платформу дополнительным вариантом, который имеет огромный потенциал как в эмоциональном, так и в функциональном плане, – отметил Томас Шельски.

В компании заявляют, что появление пикапа является лишь частью более широкой стратегии развития семейства BAW 212 в Европе. Сейчас Indimo совместно с китайским производителем работает над выводом на рынок других модификаций этой модели.

Что такое BAW 212

BAW 212 – один из старейших китайских внедорожников, история которого началась более 60 лет назад. Современная версия сохранила рамную конструкцию и классический "армейский" стиль, но получила современную технику и оснащение. Именно на ее базе теперь создали новый пикап для европейского рынка.