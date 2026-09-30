Китайский бренд Jetta выпустил доступный электроседан: цена стартует от 12 тысяч долларов

Jetta M6 станет первым серийным электромобилем бренда Jetta, входящего в структуру FAW-Volkswagen. Ранее марка специализировалась преимущественно на автомобилях с бензиновыми двигателями для китайского рынка, но теперь расширяет присутствие в сегменте электромобилей. Об этом пишет carnewschina.com.

Jetta M6 получил три версии

Электрический седан имеет длину 4806 мм, ширину 1868 мм и высоту 1895 мм. Колесная база составляет 2820 мм. Таким образом, новинка на 68 мм длиннее Volkswagen Jetta.

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Для автомобиля предложено шесть цветов кузова: синий, фиолетовый, серебристый, белый, черный и золотистый.

В салоне установлены 15,6-дюймовый центральный дисплей и 8,88-дюймовая цифровая приборная панель. Покупателям доступны три варианта дизайна интерьера.

Цены на версии Jetta M6 в Китае таковы:

Jetta M6 465 Pro – 80 800 юаней ($12 035);

Jetta M6 555 Max – 90 800 юаней ($13 525);

Jetta M6 555 Ultra - 99 800 юаней ($14 865).

Запас хода до 555 км

Базовый Jetta M6 465 Pro оснащен батареей емкостью 42,9 кВтч и электромотором мощностью 113 кВт (152 л.с.). Запас хода по циклу CLTC составляет 465 км, а разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды.

Энергозатраты заявлены на уровне 10,5 кВтч на 100 км. Базовая версия получила 17-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки и камеры кругового обзора с функцией прозрачного шасси.

Версия 555 Max имеет батарею на 51,9 кВтч и обеспечивает до 555 км пробега по CLTC. Мощность электромотора выросла до 145 кВт (194 л.с.), а колеса стали 18-дюймовыми.

Среди дополнительного оснащения этой комплектации – панорамная крыша, электрические передние сиденья с подогревом и вентиляцией и беспроводная зарядка смартфона.

Топовая 555 Ultra получила систему помощи водителю второго уровня с функцией Navigate on Autopilot для городских и загородных дорог. Также предусмотрены передние сиденья из массажем и регулировкой поясничной поддержки, 256-цветная подсветка салона и дверные ручки с подсветкой.

Новый Jetta M6 должен стать одним из самых доступных электрических седанов в модельном ряду FAW-Volkswagen. на китайском рынке.