Китайский гиперкар BYD разогнался до 503 км/ч и стал самым быстрым в мире

Как сообщает издание Motor1, исторический заезд состоялся 1 ноября на перекрытом участке трассы E11 в эмирате Аль-Дафра. За рулем болида находился немецкий гонщик Марк Бассенг, смогший выжать из машины невероятные 503,17 км/ч. Международная автомобильная федерация FIA уже признала этот результат, а сам автомобиль дополнительно завоевал два рекорда Гиннеса.

Речь идет о высокой скорости для серийных авто и электрокаров во время заезда в одном направлении. Важный нюанс состоит в том, что рекорд зафиксирован именно по итогам поездки в одну сторону, а не как среднее значение двух заездов в противоположных направлениях. Однако преодоление магической отметки в 500 км/ч остается колоссальным прорывом для индустрии.

Подготовка трассы и технические уловки

Для установления рекорда местные власти перекрыли 10-километровый отрезок дороги, из которых семь километров составляла идеальная прямая. Поскольку трасса расположена рядом с пустыней, асфальт пришлось тщательно выметать и проверять, ведь даже мелкий камень или кусок проволоки на такой скорости мог привести к катастрофе.

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Команда потратила на пробы два дня, и во время первых тестов машина показала 490 км/ч. После этого инженеры оптимизировали прогрев батареи, изменили угол атаки заднего антикрыла для лучшей прижимной силы и перекалибровали подвеску.

Что скрывается под капотом

Трековая версия Yangwang U9 Xtreme существенно отличается от базовой модели. Гиперкар получил четыре независимых электромотора, которые суммарно выдают сумасшедшие 2977 лошадиных сил, что вдвое больше стандартной модификации. Чтобы резина выдержала такие перегрузки, компания совместно с Giti Tire разработала специальные полуслики.

Интересно, что эта же машина раньше проехала легендарную трассу Нюрбургринг за 6 минут и 59 секунд, доказав, что умеет не только ездить по прямой. В общей сложности BYD планирует выпустить только 30 таких экстремальных автомобилей для клиентов по всему миру.

Авария на пути к рекорду