Китайский конкурент Jeep Wrangler – Tank 300, получил неразрезной передний мост для бездорожья

Главной особенностью Tank 300 Hooke Trail стала замена стандартной независимой передней подвески на неразрезной ведущий мост, пишет Carscoops. Специальная версия построена на базе Tank 300L с удлиненной колесной базой 3010 мм. Для сравнения, стандартный Tank 300 имеет колесную базу 2750 мм.

Версия 300L также получила смещенную вперед переднюю ось, благодаря чему передний свес стал короче. Название Hooke Trail внедорожник получил в честь популярного маршрута для офроуда в горах Хелан в Китае, недалеко от границы между Нинся и Внутренней Монголией.

В отличие от многих специальных версий, ограничивающихся изменениями внешности и оснастки, в этом случае основные доработки скрыты под кузовом. Рамное шасси получило новый неразрезной передний мост с корпусом диаметром 80 мм, усиленные рычаги управления, тягу Панара с усиленными втулками и неразрезные рулевые тяги. По данным Great Wall Motors, после модернизации жесткость подвески выросла на 38%.

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Характеристики для бездорожья

Tank 300 Hooke Trail оснащен электрогидравлическим усилителем руля, системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select и полуактивной системой отключения стабилизатора поперечной стойкости. Последняя позволяет увеличить ход подвески, а артикуляция колес превышает 500 мм. Это должно помогать внедорожнику сохранять контакт колес с поверхностью при движении по неровному рельефу. Основные геометрические показатели Tank 300 Hooke Trail:

угол въезда: 41°;

угол съезда: 34°;

дорожный просвет: 245 мм;

глубина преодоления брода: 850 мм.

Модернизированная подвеска также рассчитана на установку покрышек диаметром до 35 дюймов. При дополнительных модификациях заявлена возможность использования 40-дюймовых шин.

Облик и оснащение

Визуально Hooke Trail можно отличить от стандартного Tank 300 по шноркелю, специальным наклейкам и усиленным бамперам. Внедорожник также получил черную решетку радиатора, аналогичную используемой на Tank 300L. Доступны дополнительные аксессуары для экспедирования, включая палатку на крыше, холодильник и дополнительные светодиодные фонари.

Среди оснащения салона заявлены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и отдельный 15,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Также предусмотрены сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, кожаная обивка Nappa и комплекс электронных систем помощи водителю ADAS.

Турбодвигатель и полный привод

Tank 300 Hooke Trail получил 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель мощностью 170 кВт (231 л.с.) и 400 Нм крутящего момента. Силовая установка работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод 4WD имеет переднюю, центральную и заднюю блокировку дифференциалов, а также двухступенчатую раздаточную коробку.

В то же время, документы китайского Министерства промышленности и информационных технологий MIIT указывают, что в дальнейшем для Hooke Trail может стать доступным 3,0-литровый турбированный V6, хотя его характеристики не приведены.

Когда Tank 300 Hooke Trail поступит в продажу