Китайские производители все смелее пользуются безысходностью российских покупателей. Очередным подтверждением этого стал старт продаж новой флагманской модели бренда Hongqi, цена которой для рынка РФ выросла почти вдвое по сравнению с внутренней стоимостью в Китае.

Hongqi, название которой переводится как "Красный флаг", принадлежит государственному концерну FAW Group и является одним из старейших автомобильных брендов Поднебесной, который исторически специализировался на выпуске лимузинов для высших партийных чиновников.

Как отмечает Carscoops, на фоне того, как в самом Китае многочисленные современные стартапы постоянно вытесняют этот консервативный бренд с лидирующих позиций, компания нашла выход в поставках своего самого дорогого седана под названием Guoya на российский рынок, где из-за дефицита европейского люкса сформировался специфический спрос среди обеспеченных слоев населения.

Полное отсутствие адаптации по цене двух оригинальных машин

Седан Hongqi Guoya непосредственно нацелен на конкуренцию с такими мировыми эталонами, как Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series и Audi A8. Размеры кузова подтверждают этот статус: длина автомобиля составляет 5353 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1511 мм, а колесная база достигает 3260 мм. Покупателям предлагают на выбор две модификации, цены на которые официально сделали эту модель самым дорогим новым китайским автомобилем, который когда-либо продавался в стране.

Начальная версия под названием Elegance V6 оценена в 27,7 миллиона российских рублей (около 389 тысяч долларов США по текущему курсу), тогда как более дорогая модификация Imperial V8 стоит 31,7 миллиона рублей (445 тысяч долларов США). Такие финансовые аппетиты выглядят особенно разительно на фоне внутреннего рынка КНР, где стоимость базового Guoya стартует от 1,4 миллиона юаней, что эквивалентно примерно 207 тысяч долларов США.

Таким образом, из-за полного отсутствия конкуренции и дефицита официальных поставок, местные покупатели вынуждены платить практически двойную цену за право владения китайским флагманом. При этом производитель даже не смог провести какую-либо заметную модернизацию или специфическую адаптацию модели для экспорта – автомобили поставляются в абсолютно неизменном виде.

Технические характеристики и оснащение салона

Для обеих версий предусмотрено исключительно полноприводную трансмиссию и бензиновые турбомоторы, которые работают в составе мягких гибридных силовых установок в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Модификация Elegance V6 оснащается 3,0-литровым двигателем мощностью 380 л.с. и 570 Нм крутящего момента. При такой конфигурации большой седан способен ускоряться с места до первой сотни за 5,5 секунды.

Модификация Imperial V8 ориентирована на получение максимальных динамических показателей и комплектуется 4,0-литровым агрегатом. Этот двигатель выдает 476 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды. Внешний вид экспортируемых седанов сохранил оригинальный китайский дизайн с большим количеством массивных хромированных элементов и монументальной передней решеткой радиатора.

Салон оформлен с очевидным акцентом на комфорт пассажиров второго ряда. Там установлены два отдельных капитанских кресла с мягкой обивкой, оборудованы электрической регулировкой наклона спинки, а также индивидуальными функциями подогрева, вентиляции и массажа. В отделке интерьера массово применяются высококачественная натуральная кожа и алькантара. В список стандартного оснащения также интегрировано панорамный стеклянный люк на крыше и премиальную акустическую систему, которая состоит из 32 динамиков.

"Санкции не работают", однако реальность другая