Китайский ответ Porsche Macan EV – GAC презентовал роскошный электрокроссовер Hyptec S600

Экстерьер Hyptec S600 получил чистые и стремительные линии. Наиболее дискуссионной частью дизайна является передняя оптика, верхние секции которой имеют характерный силуэт, присущий новому Porsche Macan Electric. Кроме того, она несколько напоминает элементы от Zeekr 001, отмечает Auto24.

Как пишет Carscoops, дизайнеры GAC сознательно пошли на жертву в объеме багажника и пространстве над головой, выбрав купеобразную крышу. Это решение позволило создать острую и динамичную заднюю часть со сложной светодиодной панелью, охватывающей всю ширину кузова.

Габариты и внутреннее пространство

По своим размерам S600 опережает многих конкурентов в классе. Длина автомобиля составляет 5105 мм, ширина – 1933 мм, а высота – 1700 мм. Колесная база в 2936 мм обеспечивает значительно больше места в салоне, чем у популярного Zeekr 7X.

Интерьер ориентирован на максимальный комфорт:

Центральное место занимает большой сенсорный дисплей мультимедиа и цифровая панель приборов.

Предусмотрен опциональный мощный проекционный дисплей.

Отделка выполнена с использованием высококачественных металлических акцентов на вентиляционных отверстиях и дверных картах.

Задние пассажиры получили кресла со спинками, откидывающимися на угол до 143 градусов, и выдвижными подножками.

За акустическое сопровождение отвечает премиальная аудиосистема с 22 динамиками.

Силовые установки и запас хода

GAC предлагает покупателям два типа силовых агрегатов на выбор. Полностью электрическая версия оснащается двигателем мощностью 250 кВт (335 л.с.). В зависимости от выбранного типа батареи (LFP или литий-ионная), запас хода варьируется от 660 км до впечатляющих 800 км.

Также доступна модификация с удлинителем запаса хода (EREV). В этой версии используется 1,5-литровый турбодвигатель, который работает как генератор заряда для батареи. Исключительно на электрической тяге такой кроссовер может преодолеть до 230 км, что является отличным показателем для городских поездок.

