Китайцы выведут на дороги тысячи автономных грузовиков

По плану Pony.ai, в течение следующих двух-трех лет в Китае должно работать от 500 до 1000 автономных тяжелых грузовиков четвертого поколения Gen-4. Об этом на своем сайте рассказывает производитель.

Автономные грузовики планируется использовать в трех основных сферах: дальнемагистральных перевозках, транспортировке сыпучих грузов и портовой логистике. Небольшие партии машин должны передавать клиентам уже до конца нынешнего года.

100 000 беспилотных грузовиков до 2030-го

Самая амбициозная цель Pony.ai касается легких грузовиков. Компания рассчитывает постепенно масштабировать их производство и к 2030 году вывести на дороги 100 000 машин с системой автономного вождения уровня L4.

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Большинство беспилотных грузовиков имеют бокс 5 – 6 куб. м, в то время как Pony.ai – 18 куб. м: один такой грузовик заменяет 3 – 4 обычных. Фото: Pony.ai

В Pony.ai отмечают, что реализации плана будут способствовать удешевление оборудования, развитие технологий автономного вождения и сотрудничество с грузовыми производителями и логистическими операторами.

Сотни легких самоуправляемых грузовиков уже освоили улицы китайских мегаполисов, и это только начало. Фото: Pony.ai

Оборудование стало дешевле на 70%

Одним из ключевых факторов масштабирования стала новая система автономного вождения Gen-4. По данным Pony.ai, ее оборудование примерно на 70% дешевле решения предыдущего поколения.

С ноября 2025 года компания уже эксплуатирует более 200 автономных грузовиков. За это время они выполнили перевозку общим объемом более миллиарда тоннно-километров, а доход Pony.ai от роботизированных грузовиков в первом квартале 2026 года превысил 10 млн долларов.

Основой станет электрическая SANY

Тяжелые автономные грузовики Pony.ai создаются в партнерстве с китайским производителем SANY. Ожидается использование электрического грузовика SANY e263 с двухмоторной силовой установкой мощностью до 975 л.с. и аккумулятором LFP на 636 кВт-ч.

Тяжелые грузовые беспилотные автомобили Pony.ai будет производить из SANY, но в последствии присоединиться к перспективной теме пожелают и другие земляки. Фото: Pony.ai

Машина использует 800-вольтовую архитектуру и поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт. В перспективе также должно появиться зарядка по стандарту MCS.

Если Pony.ai реализует заявленные планы, автономные грузовые перевозки могут перейти от экспериментальных проектов к массовому использованию уже к концу десятилетия не только в грузовых, но и в пассажирских автобусных и таксомоторных перевозках. И это для мирового автопрома, который еще не очень далеко продвинулся в сегменте самоуправляемого коммерческого транспорта, не очень утешительный прогноз.