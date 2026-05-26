Китайский спорткар Denza Z9 GT продали за рекордные 815 000 долларов: в чем его особенность

ФОТО: CarNewsChina|
Denza Z9 GT Chopard edition
Как пишет CarNewsChina, по официальному сообщению концерна BYD, все вырученные 700 000 евро, что по текущему курсу обмена составляет примерно 5,53 миллиона юаней или 815 000 долларов, будут направлены на финансирование и поддержку глобальных программ исследования СПИДа.
Производитель позиционирует это транспортное средство как единственный в мире экземпляр, разработанный и построенный специально для европейских благотворительных торгов.
Ювелирный дизайн и эксклюзивная комплектация
Экстерьер специальной версии Denza Z9 GT получил уникальное оформление кузова с золотыми акцентами. Наибольших трансформаций претерпел интерьер машины, который полностью переделали, вдохновляясь классическим ювелирным мастерством мастеров бренда Chopard. Внутри салона применили декоративную отделку в аметистовом стиле, а физические элементы управления бортовыми системами выполнили в виде ограненных драгоценных камней.
Кроме этого, интерьер выделяется индивидуальной вышивкой с фирменным логотипом на сиденьях, брендированными площадками для беспроводной зарядки смартфонов и специально разработанной графической темой интерфейса мультимедийной системы. Сотрудничество автомобильных и ювелирных дизайнеров не ограничилось только транспортным средством: в комплект вошла пара эксклюзивных люксовых часов концепции "His & Hers" ("Для него и для нее"), а также индивидуальная коллекция дорожного багажа.
Технологическая основа и рыночная статистика модели
- Стандартная версия Denza Z9 GT официально появилась в дилерских центрах в марте этого года. На внутреннем рынке Китая цена серийного автомобиля варьируется в диапазоне от 269 800 до 369 800 юаней (примерно от 39 000 до 53 500 долларов США). Специальная благотворительная версия оказалась дороже базового варианта почти в двадцать раз.
- Модель является одним из первых серийных продуктов конгломерата, который оснастили передовой аккумуляторной тяговой батареей BYD Blade второго поколения и системой сверхбыстрой зарядки.
- Зафиксированный в Каннах результат в 815 000 долларов США стал выдающимся событием, однако это не самая дорогая продажа компании за последнее время. В апреле на Пекинском автосалоне электрический суперкар Yangwang U9 Xtreme был реализован за более 20 миллионов юаней (около 2,76 миллиона долларов США), что является абсолютным рекордом для машин производства BYD.