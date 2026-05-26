Китайский спорткар Denza Z9 GT продали за рекордные 815 000 долларов: в чем его особенность

Как пишет CarNewsChina, по официальному сообщению концерна BYD, все вырученные 700 000 евро, что по текущему курсу обмена составляет примерно 5,53 миллиона юаней или 815 000 долларов, будут направлены на финансирование и поддержку глобальных программ исследования СПИДа.

Производитель позиционирует это транспортное средство как единственный в мире экземпляр, разработанный и построенный специально для европейских благотворительных торгов.

Ювелирный дизайн и эксклюзивная комплектация

Экстерьер специальной версии Denza Z9 GT получил уникальное оформление кузова с золотыми акцентами. Наибольших трансформаций претерпел интерьер машины, который полностью переделали, вдохновляясь классическим ювелирным мастерством мастеров бренда Chopard. Внутри салона применили декоративную отделку в аметистовом стиле, а физические элементы управления бортовыми системами выполнили в виде ограненных драгоценных камней.

Кроме этого, интерьер выделяется индивидуальной вышивкой с фирменным логотипом на сиденьях, брендированными площадками для беспроводной зарядки смартфонов и специально разработанной графической темой интерфейса мультимедийной системы. Сотрудничество автомобильных и ювелирных дизайнеров не ограничилось только транспортным средством: в комплект вошла пара эксклюзивных люксовых часов концепции "His & Hers" ("Для него и для нее"), а также индивидуальная коллекция дорожного багажа.

Технологическая основа и рыночная статистика модели