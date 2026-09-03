Китайский "Троянский конь": как хитрая стратегия с гибридами ставит европейский автопром на колени

Как сообщает авторитетное британское издание Autocar, эксперты автомобильной отрасли бьют тревогу из-за так называемого эффекта "Троянского коня" на рынке Великобритании. По данным журналиста Джека Карфрея, начальная волна дешевых китайских электромобилей позволила брендам из КНР быстро закрепиться на островах, после чего резко нарастили продажи плагин-гибридов (PHEV) и классических бензиновых авто.

Высокопоставленный источник в сфере лизинга и корпоративных автопарков прямо называет электромобили от новых игроков "Троянским конем", указывая на безумную популярность гибридов от тех же марок.

"Я думаю, что индустрия просто проспала этот момент, и это очень интересно, ведь все так волновались из-за китайских электромобилей", – рассказал инсайдер изданию Autocar.

По его словам, европейцы даже не заметили, как Китай молниеносно разработал двигатели внутреннего сгорания и гибридные трансмиссии, которые не уступают, а то и превосходят европейские аналоги.

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"Китайские бренды сейчас выпускают плагин-гибриды, хотя поначалу вообще не собирались этого делать. Они планировали продавать только электромобили, но потом поняли: эй, у нас есть еще один вариант, и теперь PHEV заходят на рынок в потрясающих количествах", – добавляет эксперт.

Как китайские марки изменяют рынок?

Цифры говорят сами за себя. Если посмотреть на статистику семи ведущих китайских марок, включая MG, которые массово продают авто в Британии с 2024 по 2026 год, доминирует именно бензин. На него приходится 199700 регистраций, что составляет 32,1% от общего объема этих брендов. Чистые электромобили (EV) идут вторыми с показателем 194 000 единиц (31,2%), плагин-гибриды занимают третье место – 144 300 автомобилей (23,2%), а обычные гибриды (HEV) собрали 83 700 регистраций (13,5%).

В общей сложности машины, где так или иначе работает двигатель внутреннего сгорания, составили 68,7% продаж "китайской семерки". Для сравнения, на общем рынке Британии доля EV среди недизельных авто составила 30,1% (1,2 миллиона штук), то есть китайские бренды опередили рынок всего на 1,1%.

Ярким примером этой тенденции является двойной бренд Omoda и Jaecoo, принадлежащий гиганту Chery. Их микс продаж за последние годы выглядит так: 43,2% (49 100 авто)– это PHEV, 37,9% (43 100)– чистый бензин, 15,7% (17900) приходится на электромобили, и еще 3,2% (3600) на обычные гибриды. Кроссовер Jaecoo 7, который предлагается с бензиновым и плагин-гибридным агрегатами, по состоянию на июль 2026 вообще стал третьим наиболее продаваемым автомобилем в Великобритании. А 75% покупателей этой модели выбирают именно версию с розеткой.

Следует отметить, что экспансия координируется с их британской штаб-квартиры в лондонском бизнес-парке Chiswick Park ( Карта). Именно оттуда управляется сеть из более чем 144 дилерских центров. В середине августа 2026 года компания официально отчиталась о преодолении отметки в 100 000 проданных авто, став брендом номер один из реализации PHEV на островах в первом полугодии В целом же китайские марки по состоянию на июль заняли почти 20% британского рынка новых легковушек, реализовав более 200 000 машин, а общая доля Omoda и Jaecoo достигла 5,7%.

Почему ZEV Mandate может помочь Китаю?

Ситуация может стать еще более благоприятной для производителей из Поднебесной из-за политических игр вокруг экологических норм. Филипп Нотард, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании Cox Automotive, главный офис которого находится в Лидсе, считает, что возможное смягчение правил ZEV Mandate сыграет на руку именно китайцам.

Напомним, что 14 августа 2026 года министр транспорта Гайди Александер официально запустила правительственные консультации по пересмотру ZEV Mandate, которые продлятся до 23 октября. Традиционные европейские бренды паникуют, ведь за невыполнение квот на продажу электромобилей (в этом году составляют 33%, с планом роста до 38% в 2027-м и 80% в 2030-м) им грозят космические штрафы – до 12 000 фунтов стерлингов за каждую "лишнюю" бензиновую машину. Несмотря на то, что продажи EV в июле выросли на 45% и достигли доли в 27,5%, это все еще не дотягивает до правительственных целей.

Филипп Нотард объясняет: "Предстоящие консультации по ZEV Mandate могут косвенно поддержать новых китайских игроков еще больше, поскольку любое смягчение позволит им еще активнее и дольше наращивать продажи плагин-гибридов и обычных гибридов".

В чем главное преимущество китайского автопрома?

Главное преимущество китайского автопрома – бешенная скорость обновления моделей.

"Скорость жизненного цикла моделей, с которой они работают, означает, что они могут очень оперативно реагировать на любые дедлайны. Независимо от того, это 2030 или 2035 год, для них это три, четыре или пять циклов вперед. Они могут вывести новую машину на дорогу. достичь нужных показателей к 2030 году, мне нужно начинать строить производственные линии и цепи снабжения уже сегодня", – подчеркивает Нотард.

Против ослабления экологических требований уже выступили более 40 организаций, включая BT Group, Openreach и Zapmap, которые отправили открытое письмо правительству. Они предупредили, что смена курса взорвет миллиардные инвестиции в инфраструктуру и аккумуляторные заводы. И это при том, что правительство уже инвестирует 7,5 миллиардов фунтов в чистый транспорт, включая гранты до 3 750 фунтов на покупку новых EV, которыми воспользовались более 160 000 водителей.

Для корпоративных клиентов и обычных водителей здесь скрывается серьезный финансовый нюанс. Как отмечают источники во флотском секторе, гибриды сейчас привлекают низкие налоги. Однако, если вы берете авто в лизинг, следует соблюдать осторожность.

В текущем налоговом году ставка Benefit-in-Kind (BiK) для электромобилей составляет 4%, а для PHEV варьируется от 4% до 16%. Но уже к 2029-2030 годам налоговая ставка для всех плагин-гибридов резко прыгнет до 19%, тогда как для EV она составит всего 9%. Это означает, что компании, которые сегодня массово закупают гибриды, могут столкнуться с неприятным ростом затрат на исходе эксплуатационного цикла.