Как сообщает издание CarNewsChina, Новый флагманский седан позиционируется как полноценная замена для Rolls-Royce Ghost и других представителей старой школы ультралюкса. Габариты китайского великана впечатляют: длина кузова достигает 5600 миллиметров, а колесная база растянулась на невероятные 3,5 метра.

Дизайнеры решили подчеркнуть статус владельца максимально откровенно. Решетка радиатора украшена 137 отполированными вручную драгоценными камнями, а на капоте красуется логотип из 24-каратного золота.

Журналисты отмечают, что подобную эмблему будет трудно уберечь от воров в неблагополучном районе, ведь она не прячется под капот, как знаменитая фигурка на британских авто. Зато дверь здесь открывается против хода движения на 90 градусов, а в специальных нишах предусмотрены фирменные зонтики для комфортной высадки в дождь.

Королевский комфорт и технологии

Салон рассчитан только на четыре человека, которым предлагают кресла с эффектом невесомости и премиальную акустику Dynaudio на 39 динамиков. Между задними пассажирами разместили два 5,5-литровых холодильника, а на потолке смонтировали огромный 21,4-дюймовый монитор для развлечений в дороге.

Точные характеристики силовой установки BYD пока держит в секрете, но известно, что седан приводится в движение четырьмя независимыми электромоторами. Они питаются от литий-железо-фосфатной батареи Blade второго поколения, которая способна принять заряд от 10 до 97 процентов всего за девять минут.

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Заявленный запас хода составляет 1000 км, что оставляет далеко позади бензиновый Ghost с его 540 км на полном 90-литровом баке. Управлять этой махиной помогают три фирменных чипа Xuanji A3, которые обеспечивают автономное вождение от адреса к адресу под наблюдением водителя.

Цена и эксклюзивная версия

Китайские клиенты могут заказать лимитированную версию Shanhe Dingyun Limited Edition в эксклюзивном коричнево-золотом цвете кузова. Чтобы подтвердить серьезность намерений покупателям придется внести депозит в размере 45 тысяч долларов. Полная стоимость роскошного электромобиля составляет 2,08 миллиона юаней, что в пересчете составляет 312 100 долларов.

Что было известно раньше?