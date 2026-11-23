Как сообщает издание Motor1, британская компания Jaguar Land Rover выиграла важный этап юридического сражения против китайского гиганта. Судьи признали, что облик модели Ti7 незаконно воспроизводит запатентованный еще в 2018 году дизайн актуального поколения британского внедорожника.

Теперь европейским подразделениям бренда дали всего неделю на полное прекращение каких-либо коммерческих действий с этой машиной. Запрет включает не только прямые продажи, но и производство, импорт, хранение и даже предложение авто клиентам в любой стране ЕС.

Если китайцы попытаются обойти решение или затянуть процесс, их ждут серьезные финансовые санкции. Суд установил пеню в размере 100 тысяч евро за каждый день нарушения, или Jaguar Land Rover может взыскать по 25 тысяч евро за каждый отдельный факт продажи, но общая сумма ограничена отметкой в 10 миллионов евро.

В чем именно обнаружили плагиат

Спорный пяти- или семиместный гибрид-плагин дебютировал в Китае в прошлом году и сейчас готовится к выходу на мировые рынки. Юристы Tata Motors (материнской компании Jaguar Land Rover) обратили внимание на квадратный кузов, вертикальные окна, плоскую крышу и характерное запасное колесо на багажной двери.

Адвокаты китайской стороны пытались защититься, указывая на другую форму фар, радиаторной решетки, бамперов и колесных арок. Однако судью эти аргументы не убедили, ведь общий силуэт, фирменная панель на задней стойке и линия остекления создают у покупателя устойчивую ассоциацию именно с британским оригиналом.

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Британский рынок и планы на апелляцию

Интересный нюанс состоит в том, что скандальный кроссовер еще даже не поступил в европейские автосалоны, и производитель уверял суд в отсутствии таких планов. Поэтому текущий вердикт является скорее превентивным ударом, блокирующим потенциальную экспансию на континент.

При этом Jaguar Land Rover не удалось получить аналогичный запрет для рынка Великобритании, поскольку нидерландский суд не имеет там юрисдикции. Это очень болезненный момент для истца, ведь именно в Англии клиенты уже могут заказывать новинку, а первые поставки запланированы на январь.

Конечно, ответчик не согласен с таким поворотом событий и уже готовит апелляцию. В своем официальном заявлении для агентства Reuters представители компании BYD отметили свою правоту.

"Модель Ti7 является результатом нашей собственной независимой дизайнерской работы и не нарушает никаких прав конкурентов", – отметили в пресс-службе китайского бренда, пообещав использовать все законные пути для отмены запрета.

Напомним, что это лишь предварительное решение, и впереди компании ждет полноценный судебный процесс, который истец должен инициировать в течение ближайших шести месяцев. Пока он будет продолжаться, путь на рынки Евросоюза для этой модели будет оставаться закрытым.