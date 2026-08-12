Старый X5 E53 получил 500 "лошадок" и механическую коробку передач

Проект готовят больше года: автомобиль полностью разобрали для комплексной реставрации, сохранив классический цвет Titanium Silver Metallic, в котором модель в свое время выходила из завода. Внедорожник дополнительно получит расширенные колесные арки, более глубокие бамперы, боковые пороги, пятиспицевые легкосплавные диски с синими суппортами и модифицированную приборную панель с брендингом Kith, пишет Carscoops.

Технические характеристики и особенности конструкции

Главным изменением в конструкции явилась установка культового мотора S85 V10, ранее использовавшегося в седанах M5 E60 и купе M6 E63, в сочетании с механической трансмиссией и системой полного привода с фиксированным распределением тяги.

Двигатель имеет мощность в 507 лошадиных сил и 519 Нм крутящего момента. Она будет передаваться через механическую КПП на раннюю версию полного привода xDrive.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Самым смелым E53 из всех созданных был уникальный концепт X5 Le Mans с двигателем V12 и МКПП.

Такая конфигурация сделает рестомод существенно мощнее самых производительных серийных версий поколения E53 – X5 4.6is (347 л.с.) и X5 4.8is (360 л.с.). Для соответствия повышенной мощности автомобиль оснастили элементами BMW M Performance, включая высокопроизводительную тормозную систему и переработанную подвеску.

Дебют в Пеббл-Бич и эксклюзивный X5 G65