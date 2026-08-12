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Старый X5 E53 получил 500 "лошадок" и механическую коробку передач

Основатель и генеральный директор бренда Kith Ронни Фиг в сотрудничестве с BMW готовят эксклюзивный рестомод на базе первого поколения кроссовера X5 в кузове E53 2000 года выпуска. Модель получит 507-сильный 5,0-литровый атмосферный двигатель V10 и шестиступенчатую механическую коробку передач, восполнив исторический пробел, ведь у оригинального E53 так и не было серийной M-версии.
Уникальный BMW X5 E53 от Kith будет иметь двигатель V10 и механическую КПП.

ФОТО: Carscoops|

BMW X5 E53

Данила Северенчук
logo12 августа, 17:50
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Проект готовят больше года: автомобиль полностью разобрали для комплексной реставрации, сохранив классический цвет Titanium Silver Metallic, в котором модель в свое время выходила из завода. Внедорожник дополнительно получит расширенные колесные арки, более глубокие бамперы, боковые пороги, пятиспицевые легкосплавные диски с синими суппортами и модифицированную приборную панель с брендингом Kith, пишет Carscoops.

Технические характеристики и особенности конструкции

Главным изменением в конструкции явилась установка культового мотора S85 V10, ранее использовавшегося в седанах M5 E60 и купе M6 E63, в сочетании с механической трансмиссией и системой полного привода с фиксированным распределением тяги.

Двигатель имеет мощность в 507 лошадиных сил и 519 Нм крутящего момента. Она будет передаваться через механическую КПП на раннюю версию полного привода xDrive.

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Самым смелым E53 из всех созданных был уникальный концепт X5 Le Mans с двигателем V12 и МКПП.

Такая конфигурация сделает рестомод существенно мощнее самых производительных серийных версий поколения E53 – X5 4.6is (347 л.с.) и X5 4.8is (360 л.с.). Для соответствия повышенной мощности автомобиль оснастили элементами BMW M Performance, включая высокопроизводительную тормозную систему и переработанную подвеску.

Дебют в Пеббл-Бич и эксклюзивный X5 G65

  • Презентация уникального E53 состоится на мероприятии BMW Villa в Пеббл-Бич во время Недели автомобилей в Монтерее. Вместе с ним компания покажет совершенно новый эксклюзивный BMW X5 (G65) 2027 года выпуска, исполнен в цвете Frozen Titanium Silver.
  • На сцене также будут представлены еще два реставрированных классических автомобиля из коллекции: BMW 3.0 CSi 1972 года и BMW M6 E24 1987 года в черно-оранжевых оттенках с бежевым интерьером.
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