Škoda добавила режим кемпинга для своих электромобилей: ночевать в машине стало комфортнее

Компания Škoda представила новый Camp Mode в приложении MyŠkoda. О новинке сообщает официальный портал Škoda Storyboard. Функция стала частью развития цифровых сервисов бренда для электромобилей и призвана сделать путешествия и автотуризм еще более комфортными.

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Автомобиль самостоятельно поддерживает комфортный микроклимат

Режим Camp Mode позволяет поддерживать в салоне заранее установленную температуру в течение всей ночи. После активации система использует климатическую установку и вентиляцию так, чтобы водитель и пассажиры могли спать в автомобиле без перегрева или переохлаждения.

Управление новой функцией осуществляется через мобильное приложение MyŠkoda. Она станет особенно полезной для владельцев электромобилей, которые путешествуют с ночевкой или отдыхают на природе.

Часть крупного обновления цифровых сервисов

Camp Mode – лишь одна из новых возможностей экосистемы MyŠkoda. Последние версии приложения также поддерживают дистанционный запуск и остановку зарядки, предварительный подогрев или охлаждение салона к заданному времени выезда, а также функцию Plug & Charge, позволяющую заряжать автомобиль на совместимых станциях без использования карт или отдельной авторизации.

За последние два года MyŠkoda превратилось из простого приложения для удаленного доступа к автомобилю в полноценный цифровой центр управления. В нем уже доступны функции поиска зарядных станций, дистанционной блокировки дверей, планирования маршрута с учетом зарядок, статистика зарядки и другие сервисы.

Спрос на автокемпинг продолжает расти

В последние годы все больше производителей электромобилей добавляют специальные режимы для ночлега. Подобные функции уже давно предлагает Tesla, а также отдельные модели Hyundai, Kia и Rivian. Они позволяют поддерживать комфортную температуру в салоне без работы двигателя внутреннего сгорания, что особенно удобно во время путешествий.

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Для электромобилей такая функция имеет еще одно преимущество – климатическая система работает значительно тише, чем в традиционных автомобилях, а потребление электроэнергии остается относительно небольшим. Поэтому за одну ночь автомобиль теряет лишь небольшую часть запаса хода, хотя фактическое энергопотребление зависит от температуры окружающей среды, настроек климатической системы и емкости аккумулятора.

Какие модели Škoda получат Camp Mode

На данный момент Škoda подтвердила появление Camp Mode для своих современных электромобилей через приложение MyŠkoda. Эта функция уже упоминается среди возможностей новых моделей бренда на платформе MEB+, в частности будущего компактного кроссовера Epiq. Ожидается, что с обновлением программного обеспечения она станет доступна и для других актуальных электромобилей марки, поддерживающих новую версию цифровых сервисов.