Электрическая Škoda легко "сделала" Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach и Porsche 944 Turbo

Автопроизводитель выставил свою самую быструю серийную модель – электрический семейный кроссовер Škoda Elroq vRS – в прямую линию против трех легендарных суперкаров 1980-х годов.

Несмотря на то, что современный кроссовер имел самую низкую мощность среди большинства участников, мгновенный крутящий момент электродвигателей позволил ему уверенно опередить классических соперников в спринте.

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Против семейного электрокара выступили три бесспорных короля дорог минувшей эпохи: коричневый Ferrari Testarossa, оранжевый Lamborghini Countach 25th Anniversary и бордовый Porsche 944 Turbo.

Хотя водители раритетных суперкаров чрезвычайно осторожно обращались со сцеплением и коробками передач этих ценных коллекционных экземпляров, итоговый порядок четко отразил разницу между технологиями разных поколений при старте с места.

Результаты драг-рейсинга и технические характеристики участников

Заезд длиной в половину мили (804 метра) проходил на прямой аэродроме Дансфолд, известной также как трек Top Gear. Электрический кроссовер Škoda Elroq vRS первым пересек финишную черту с результатом 19,19 секунды. Купе Ferrari Testarossa отстало от лидера, преодолев дистанцию за 20,08 секунды. Третьим к финишу добрался эпатажный Lamborghini Countach с показателем 21,22 секунды, а последним стал Porsche 944 Turbo, чье время составило 22,10 секунды.

Škoda Elroq vRS, оснащенный двумя электродвигателями и системой полного привода, которые в сумме генерируют 250 кВт (340 лошадиных сил). Это позволяет семейному автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды. Для сравнения, классические суперкары на момент своего выпуска имели следующие показатели:

Lamborghini Countach оснащался 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 455 к.с. (335 кВт). Разгон 0-100 км/ч – 5,3 секунды.

Ferrari Testarossa имел под капотом 4,9-литровый оппозитный 12-цилиндровый двигатель мощностью 390 к.с. (287 кВт). Разгон 0-100 км/ч – 5,7 секунды.

Porsche 944 Turbo приводился в движение 2,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 250 лошадиных сил (184 кВт). Разгон 0-100 км/ч – 5,6 секунды.

Максимальная скорость как главный козырь классической инженерии

Несмотря на триумф современного электрокара на короткой дистанции, ситуация кардинально изменилась бы, если бы длина трассы была больше. Ограничение максимальной скорости является слабым местом многих массовых электрических моделей.

Электроника Škoda Elroq vRS принудительно прекращает разгон на отметке 179 км/ч. На более длинной прямой классические шедевры инженерии легко оставили бы семейный кроссовер позади, ведь ограничение скорости Porsche 944 Turbo составляет 261 км/ч, Ferrari Testarossa способна развивать 290 км/ч, а показатель Lamborghini Countach достигает впечатляющих 303 км/ч.

Практичность против чистой ностальгии и автомобильной эстетики