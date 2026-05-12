Škoda Fabia получила лимитированную версию Motorsport Edition: выпустят всего 125 таких авто

По словам чешского автопроизводителя, внешний вид Fabia Motorsport Edition вдохновлен успехами заводской команды Škoda Motorsport. Автомобиль будет предлагаться исключительно в цвете металлик Moon White, который контрастирует с черной крышей и стойками.

Спортивный характер подчеркивают черные передний и задний спойлеры, диффузор, а также специальные графические наклейки, отсылающие к дизайну раллийных авто. Динамичный образ дополняют 18-дюймовые легкосплавные диски Libra с дымчатым покрытием, заниженная подвеска и двойная выхлопная труба. Светодиодные фары Bi-LED с черной внутренней отделкой придают передней части авто более агрессивный вид.

Спортивный интерьер и эксклюзивные детали

Салон автомобиля выполнен в черных тонах с использованием элементов “под карбон” на приборной панели и спортивных сиденьях с интегрированными подголовниками. Эксклюзивность каждой единицы подтверждает табличка с индивидуальным номером на панели приборов.

Трехспицевый спортивный руль украшен эмблемой Škoda Motorsport 125, а при открытии передних дверей пассажиров встречают специальные накладки на пороги с гоночными мотивами. Для удобства повседневного использования салон сохранил эргономичность стандартной модели, соединив ее с атмосферой автоспорта.

Самый мощный двигатель в линейке Fabia

Под капотом лимитированной версии установлен усовершенствованный двигатель 1.5 TSI evo2. Специалисты по техническому развитию Škoda Auto модернизировали впускной коллектор и коромысла, что позволило увеличить мощность до 130 кВт (177 л.с.). Максимальный крутящий момент в 250 Нм доступен в широком диапазоне от 1500 до 4000 об/мин.

Семиступенчатая трансмиссия DSG также получила обновление: изменены моменты переключения передач для быстрого ускорения и функцию автоматической перегазовки в режиме Sport.

Раллийная ДНК Škoda