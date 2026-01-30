Škoda готовит почву для нового Karoq - ставка на ДВС еще не сыграна

Škoda Karoq появился на рынке в 2017 году и за это время стал одним из бестселлеров модельного ряда бренда. Только в Великобритании было продано более 100 тысяч таких кроссоверов, а глобально модель долгое время удерживала позиции среди бестселлеров, уступая лишь Octavia и Fabia, сообщает Auto24, ссылаясь на данные Autocar.

Впрочем, возраст дает о себе знать. Если в 2024 году Karoq возглавлял внутренние продажи Škoda в Британии с показателем почти 14 650 автомобилей, то впоследствии спрос просел до чуть более 10 тысяч единиц, что отбросило модель на шестую строчку. Именно это и подтолкнуло разговоры о будущем кроссовера.

“Второе поколение имеет смысл”

В интервью Autocar руководитель отдела маркетинга Škoda Мартин Ян прямо признал, что появление нового Karoq выглядит логичным. По его словам, бренд намерен и в дальнейшем предлагать полную линейку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания параллельно с электромобилями. “Мы будем оставлять эти модели на рынке до тех пор, пока клиенты их хотят, пока это разрешено законом и пока это финансово оправдано”, - объяснил Ян. Он также добавил, что второе поколение Karoq “безусловно имеет смысл”, но окончательное решение напрямую зависит от политики Евросоюза по выбросам CO₂.

ЕС, 2035-й и игра на время

Сейчас действующие правила предусматривают фактический запрет продажи новых автомобилей с ДВС в ЕС с 2035 года. Однако в Škoda не исключают возможного смягчения этих норм. Именно поэтому компания не спешит.

План автопроизводителя заключается в том, чтобы “ждать как можно дольше”. Не исключено, что нынешний Karoq получит еще одно обновление, которое позволит продлить его жизненный цикл, прежде чем бренд инвестирует в полностью новое поколение.

MQB и гибриды - логичный путь

Если новый Karoq таки получит зеленый свет, он будет базироваться на доработанной платформе MQB - той самой, что используется на большинстве моделей Volkswagen Group, включая Kodiaq. По словам представителей Škoda, эта архитектура до сих пор остается одной из лучших для автомобилей с ДВС. “Платформа MQB все еще фантастическая, и я не вижу конкурентов, которые предложили бы что-то лучше для мира ДВС”, - подытожил Мартин Ян.

Ожидается, что кроссовер получит современные гибридные силовые установки. Речь идет прежде всего о полном гибриде, который в ближайшее время дебютирует на новом Volkswagen T-Roc. Технический директор Škoda Йоханнес Нефт уже подтвердил, что Octavia получит как полногибридные, так и плагин-гибридные версии, а меньшие модели - Fabia и Kamiq, также могут пойти по этому пути. Логично предположить, что Karoq не станет исключением.

ДВС еще рано списывать

В Škoda отмечают: инвестиции в двигатели внутреннего сгорания напрямую будут зависеть от того, как будет меняться законодательство до 2035 года. Но пока клиенты активно покупают такие автомобили, бренд не видит причин резко сворачивать это направление.